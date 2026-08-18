Schimbare majoră anunțată de YouTube. Cu ce se va asemăna, în doar câteva zile, cu TikTok

YouTube a anunțat că va schimba, din 24 august, modul în care sunt numărate vizualizările pe platforma sa. Odată cu actualizarea, o vizualizare va fi consemnată încă din momentul în care începe redarea unui videoclip sau cineva intră într-o transmisiune live.

Platforma deținută de Google nu dezvăluise până acum modul în care sunt numărate vizualizările, dar se credea că o vizualizare este înregistrată în momentul în care un utilizator a urmărit cel puțin 30 de secunde dintr-un videoclip, potrivit TechCrunch.

TikTok și Instagram numără vizualizările tot din momentul în care începe redarea unui videoclip.

„Am folosit istoric mai multe sisteme de numărare a vizualizărilor în diferite formate”, a scris compania într-o postare în Comunitatea YouTube. „Cu toate acestea, am auzit că creatorii vor să elimine această confuzie legată de măsurări și să își înțeleagă cu exactitate adevărata expunere, motiv pentru care facem această actualizare”, a explicat compania.

YouTube spune că va păstra în instrumentele Analytics pentru creatori indicatorul inițial de vizualizări, denumit acum „Engaged views”, astfel încât aceștia să poată vedea câți spectatori au ales să urmărească în continuare videoclipurile.

Conform companiei, schimbarea nu va afecta câștigurile creatorilor sau modul în care aceștia devin eligibili pentru monetizare prin intermediul YouTube Partner Program.

Noi praguri pentru a câștiga bani din YouTube

Recent, YouTube a anunțat că noii creatori vor trebui să îndeplinească praguri mai mari pentru a începe să câștige bani din reclame și abonamente începând de anul viitor.

Creatorii care vor să înceapă să câștige pe platformă vor avea nevoie de cel puțin 8.000 de ore eligibile de vizionare pe parcursul ultimului an sau 20 de milioane de vizualizări eligibile ale videoclipurilor Short în ultimele 90 de zile.

În prezent, creatorii au nevoie de 1.000 de abonați și 4.000 de ore de vizionare în ultimul an sau 1.000 de abonați și 10 milioane de vizualizări ale videoclipurilor Short în ultimele 90 de zile.

Decizia a fost criticată de unii utilizatori, care susțin că noile praguri vor îngreuna intrarea și menținerea creatorilor în programul de monetizare al YouTube.