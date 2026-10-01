Schimbarea anunțată de eMAG începând de astăzi pentru clienții săi

Cea mai mare platformă de comerț online din România modifică începând de astăzi 1 octombrie, abonamentele Genius.

Noile abonamente Genius – Light, Premium și Elite – pornesc de la 69,99 lei pe an, cu beneficii care merg de la livrări gratuite și oferte dedicate până la acces la o gamă extinsă de servicii și avantaje, potrivit unui comunicat al companiei.

Trei tipuri de abonamente

Fiecare plan va fi disponibil cu plată lunară sau anuală, cu beneficii adaptate diferitelor obiceiuri de cumpărare:

Genius Light – 12,99 lei pe lună sau 69,99 lei pe an: trei livrări gratuite pe lună la locker, oferte exclusive Genius Deals și de Black Friday, precum și beneficii în Fashion Days.

Genius Premium – 24,99 lei pe lună sau 199,99 lei pe an: două abonamente Genius incluse, prin opțiunea Genius Duo, livrări gratuite nelimitate în eMAG, prin curier sau la locker, și beneficii în Fashion Days, Freshful și Flip. Planul include Glovo Prime Essential, cu beneficii pentru până la cinci comenzi pe lună, și acces la o carte gratuită/lună în Voxa.

Genius Elite (disponibil ulterior) – 69,99 lei pe lună sau 699,99 lei pe an: beneficiile Premium, alături de Glovo Prime Unlimited și acces la două cărți gratuite/lună prin Voxa. Planul va include și abonamente de video streaming.

Prin Glovo Prime, abonații Premium vor avea livrare gratuită pentru comenzile eligibile de la restaurante, supermarketuri și magazine, acces la oferte dedicate și o reducere de 50% la taxele operaționale. Odată cu lansarea Elite, aceste beneficii vor fi disponibile pentru un număr nelimitat de comenzi eligibile

Toate cele trei planuri includ acces la Genius cu Moț, care reunește oferte ale partenerilor din domenii precum sănătate și wellbeing, educație, mobilitate, servicii digitale sau turism, se mai arată în comunicat.

Ce se întâmplă cu abonații actuali ai Genius

Începând cu 1 octombrie, abonamentele existente rămân neschimbate, transmite eMAG. De la această dată, Genius Anual și Genius Lunar devin automat Genius Premium Anual, respectiv Genius Premium Lunar. Clienții vor primi beneficiile noului plan fără costuri suplimentare până la expirarea abonamentului curent.

Abonații care au reînnoirea automată activă și doresc să continue cu Premium nu trebuie să facă nicio modificare. La expirarea perioadei curente, abonamentul se va reînnoi în varianta anuală sau lunară corespunzătoare, la prețul noului plan.

Cei care preferă un alt abonament pot alege, înainte de expirarea celui actual, unul dintre planurile disponibile din secțiunea Genius → Detalii abonament → Opțiune de reînnoire. Noul plan va intra în vigoare la expirarea abonamentului curent. Din aceeași secțiune, clienții pot opta pentru oprirea reînnoirii automate, urmând să aibă în continuare beneficiile active până la expirarea abonamentului curent.

După lansarea Genius Elite, abonații vor putea face upgrade la acest plan pe loc, indiferent de abonamentul Genius pe care îl au activ.

Ce se întâmplă cu Genius Family

Tot de la 1 octombrie, Genius Family devine Genius Duo, opțiunea prin care abonații Genius Premium pot oferi gratuit un abonament Genius cu aceleași beneficii unui utilizator la alegere, iar acesta își va gestiona comenzile și datele personale separat, în deplină siguranță și confidențialitate, transmite eMAG. Genius Duo va fi disponibil și pentru abonații Elite odată cu lansarea acestui plan, însă abonamentul de video streaming va fi disponibil doar pentru managerul abonamentului Genius. Clienții care au în prezent un membru Genius Family asociat și aleg la reînnoire planul Genius Light vor putea folosi beneficiile împreună până la expirarea abonamentului curent, după care accesul persoanei asociate va înceta.