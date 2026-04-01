Schimbări în Parlament. PSD a cooptat un parlamentar al opoziției și e încrezător că „vor mai fi și alții” / POT recâștigă trei membri

Deputatul Cristian-Emanuel Cîmpan, ales pe listele POT în Parlament, a decis să dea hainele opoziției pe cele ale puterii și a intrat, începând din această lună, în grupul PSD. Deși l-a pierdut pe Cîmpan, POT a recâștigat alți trei deputați, care până acum erau neafiliați, după ce plecaseră chiar din același partid.

Biroul Permanent al Camerei Deputaților a luat act într-o ședință de miercuri de mutările făcute de anumiți parlamentari.

Grupului PSD, format din 93 de deputați, i se mai adaugă începând cu această săptămână încă unul: Cristian-Emanuel Cîmpan, care până acum a fost membru POT. Cîmpan nu a răspuns apelurilor HotNews pentru a explica de ce a ales să plece din POT la PSD.

„Și-a exprimat intenția de a veni la PSD. Vor mai fi și alții”, au explicat mutarea, pentru HotNews, surse din PSD.

Trei deputați POT s-au răzgândit

În aceeași ședință conducerea Camerei Deputaților a luat act și de decizia deputaților Andrei Csillag, Gheorghe Petru Pîclișan și Călin Florin Groza de a se întoarce în grupul POT.

Cei trei au fost aleși în decembrie 2024 pe listele acestui partid, însă între timp ei plecaseră din grup și activau ca parlamentari neafiliați.

Situația juridică a grupului de deputați ai partidului POT este incertă. Liderul grupului, Răzvan Mirel Chiriță, a cerut conducerii Camerei Deputaților schimbarea numelui în „Uniți pentru România”, însă președinta partidului, Anamaria Gavrilă, împreună cu alți 5 deputați, se opun și îl contestă pe Chiriță.

Conducerea Parlamentului analizează de două luni ce este de făcut mai departe, însă pentru moment nu a fost dată nicio decizie.

Despre cei trei parlamentari întorși în POT, care nu au putut fi contactați de HotNews până la ora publicării acestei știri, liderul grupului, Răzvan Chiriță, a spus că „până la definitivarea demersului (n. red.: schimbarea numelui grupului), am zis să mai facem un pas în acest sens”.

„O să vedem dacă se vor mai întoarce și alți colegi care au mai plecat”, a declarat, pentru HotNews, liderul grupului, Răzvan Chiriță.