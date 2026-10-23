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Economie

Schimbările sociale din Europa vor avea efecte și în România. „Vechiul contract social în foarte multe țări e rupt, e șters”, spune un bancher

Dan Popa
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Schimbările economice și sociale prin care trec statele europene vor avea efecte și asupra României, în condițiile în care modelul de dezvoltare urmat în ultimele decenii este supus unor transformări, a spus o voce importantă din peisajul financiar românesc.