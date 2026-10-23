Schimbările sociale din Europa vor avea efecte și în România. „Vechiul contract social în foarte multe țări e rupt, e șters”, spune un bancher

Schimbările economice și sociale prin care trec statele europene vor avea efecte și asupra României, în condițiile în care modelul de dezvoltare urmat în ultimele decenii este supus unor transformări, a spus o voce importantă din peisajul financiar românesc.

Declarațiile au fost făcute de președintele Bursei de Valori București (BVB), Radu Hanga, la conferința ”România sub lupă – Economia românească între presiuni globale și decizii interne”.

„Ne uităm acum la ce se întâmplă în Europa. România s-a dezvoltat. Vedem protestele din Franța. Pare că este o criză acolo, pare că este o criză în lumea care pentru noi, în ultimii 35 de ani, a constituit o ancoră și un model. Pare că și ei vor trece printr-un proces în care își vor regândi modul în care funcționează. Trebuie să fim conștienți că asta va fi o criză pentru noi”, a afirmat Radu Hanga, citat de Agerpres.

Radu Hanga, președintele Bursei de Valori București, participă la deschiderea ședinței de tranzacționare a BVB, la sediul instituției din București, cu ocazia intrării municipiului București la tranzacționare pe piața reglementată. Inquam Photos / George Călin

Acesta a susținut că transformările care au loc la nivel global vor avea consecințe și asupra României.

„Suntem într-un moment în care, la nivel global, modul de funcționare al lumii e schimbat radical și asta, ne place, nu ne place, va avea schimbări și la noi și va avea efecte și la noi”, a explicat președintele BVB.

La rândul său, Sergiu Oprescu, președintele European Mortgage Federation și președintele Consiliului de Supraveghere al Unicredit Bank Români,a a atras atenția asupra dificultăților tot mai mari întâmpinate de tineri în accesarea unei locuințe în numeroase state europene.

„Criza din Spania e legată de accesibilitatea locuințelor, e legată de posibilitatea tânărului să-și cumpere o locuință și să-și întemeieze o familie și să-și crească copiii. Contractul social pe care noi l-am primit la vremea respectivă (…) spunea: învață, fă o facultate, fă o meserie bună, câștigă bani, îndrăgostește-te, fă-ți o familie, fă copii, cumpără-ți o casă și așa mai departe. Acel contract social în foarte multe țări ale Uniunii Europene e rupt, e șters. Noile generații văd în clipa de față că accesul la o locuință accesibilă e din ce în ce mai greu, iar costurile cu chiriile sunt foarte mari”, a declarat Sergiu Oprescu.

Potrivit acestuia, România se află într-o situație relativ favorabilă în privința accesibilității locuințelor, însă riscă să se confrunte cu dificultăți similare celor din alte state europene.

„Paradoxul este că România stă încă foarte bine pe ceea ce se numește indicele de accesibilitate, affordable index. În raportul OECD au fost date doar două țări ca având o îmbunătățire a acestui indice: România și Finlanda, 2015-2025, pe cei 10 ani pe care s-a uitat raportul OECD, dar asta nu înseamnă că pe noi nu ne paște același pericol, pentru că avem o penetrare a creditului ipotecar în PIB de în jur de 6,2-6,3%. Comparăm asta cu Polonia, pe la 14%, și cu Cehia, pe la 25%. Deci noi încă suntem undeva la începuturi. E adevărat că plecăm dintr-un start mai bun, pentru că am evitat excesele pe care le-au făcut ceilalți și, ca atare, putem încă să avem o clasă de mijloc care să aibă accesibilitate la locuință”, a explicat Oprescu.

Sergiu Oprescu, presedinte European Mortgage Federeation. Foto: PwC România

El a abordat și schimbările aduse de rețelele sociale asupra modului în care oamenii percep informațiile și își formează opiniile.

„Ar trebui să discutăm despre rețelele sociale. Știți, la începuturi, când a apărut internetul, ni s-a făcut un fel de promisiune că ești la un click distanță de adevărul absolut. Domnule, dai un click și ți se dă adevărul absolut.(…) Dar peste această promisiune, că sunt la distanță de un clic de un adevăr absolut, s-au suprapus rețelele sociale, le-au spart în tot felul de clustere. Și acum fiecare cluster are adevărul lui”, a susținut Sergiu Oprescu.

Pentru a ilustra schimbările produse de rețelele sociale în ceea ce privește popularitatea și influența unor persoane, acesta a făcut referire la personajul Nilă din romanul ”Moromeții”, de Marin Preda.

„Țineți minte Nilă, caracterul din Moromeții. El nu era renumit pentru istețimea lui și dacă Nilă, în perioada pe care o descrie Marin Preda în Siliștea-Gumești, s-ar fi suit pe casă și ar fi sărit de pe casă în cap, cred că era dat afară de către comunitate. Îi spunea: măi, te-ai tâmpit de-a binelea, pleacă de aici. Dacă face astăzi chestia asta și se filmează, vă garantez că are 1.000.000 de followers și devine influencer”, a afirmat Oprescu.

Jurnalistul Dan Popa trimite în fiecare joi dimineață newsletterul „EconoMix”. Dacă te interesează finanțele personale și vrei să primești recomandări legate de bani și economie , te poți abona aici: