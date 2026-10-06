Schoenherr asistă AMCO în vânzarea transfrontalieră a unui portofoliu multi-jurisdicțional de credite neperformante

Schoenherr și Asociații a asistat AMCO – Asset Management Company SpA în vânzarea transfrontalieră a unui portofoliu istoric de credite neperformante și contracte de leasing (NPL) achiziționat inițial de la Veneto Banca, care acoperă expuneri din România, Moldova, Albania și Croația, către Valori Capital. Portofoliul își are originea în lichidarea judiciară a Veneto Banca din 2017, moment în care AMCO a preluat gestionarea și recuperarea expunerilor neperformante reziduale ale băncii.

Echipele Schoenherr din România, Moldova și Croația, alături de casele de avocatură partenere locale din Albania, și-au unit forțele în cadrul acestui proiect transfrontalier, oferind asistență cu privire la aspectele de drept local ale documentației de vânzare a portofoliului, revizuind și negociind contractul de transfer al portofoliului de credite și documentele conexe, consiliind cu privire la cerințele locale de perfectare și cesiune, coordonând procesul de aprobare a investițiilor străine directe (ISD) și asigurând legătura cu coechipierii din mai multe jurisdicții.

Tranzacția a vizat o cesiune complexă de portofoliu NPL multi-jurisdicțional, acoperind patru jurisdicții. Aceasta a fost semnată în martie 2026, fiind urmată de o perioadă de șase luni de fluxuri de lucru paralele pentru îndeplinirea condițiilor suspensive și obținerea tuturor avizelor de reglementare necesare, finalizându-se cu o închidere de referință în septembrie 2026.

„Suntem foarte bucuroși că am putut asista AMCO în această tranzacție transfrontalieră semnificativă,” a declarat Matei Florea, liderul echipei Schoenherr. „Aceasta confirmă forța Schoenherr în gestionarea tranzacțiilor complexe, cu multiple paliere, în Europa Centrală și de Sud-Est.„

AMCO – Asset Management Company SpA este o entitate deținută de statul italian, specializată în gestionarea și recuperarea expunerilor neperformante. AMCO este una dintre cele mai mari companii de administrare a creanțelor din Italia și gestionează portofolii deținute inițial de instituții bancare.

Valori Capital este un grup european de investiții și administrare a activelor, axat pe achiziția și gestionarea portofoliilor de credite neperformante garantate cu active imobiliare și a situațiilor speciale conexe pe piețele europene.

Echipa Schoenherr care a asistat AMCO a fost condusă de Matei Florea (Partener) și Silviu Lazăr (Senior Attorney at Law) și a inclus echipe din patru jurisdicții:

România:

Banking, Finance & Capital Markets: Ana Florea (Attorney at Law), Alexandra Pop (Managing Attorney at Law) și Bogdan Ioniță (Of Counsel)

Concurență: Sabina Aionesei (Senior Attorney at Law) și Darius Trușculete (Senior Attorney at Law)

Real Estate: Liviu Flușcă (Managing Attorney at Law) și Geanina Pelin (Attorney at Law)

Soluționarea Litigiilor: Andrea Gal (Managing Attorney at Law) și Andreea Dinu (Senior Attorney at Law)

Croația: Kresimira Kruslin (Partener în cooperare cu Schoenherr), Dino Rakic (Avocat colaborator în cooperare cu Schoenherr)

Moldova: Vladimir Iurkovski (Office Managing Partner, Attorney at Law)

Albania: Vera Batalli (Loloci & Associates)

Articol susținut de Schoenherr & Asociații