Schoenherr asistă Raiffeisen cu privire la finalizarea achiziției Garanti BBVA Group România

Schoenherr a acordat asistență juridică Raiffeisen Bank International AG și Raiffeisen Bank SA („Raiffeisen”) cu privire la finalizarea cu succes a achiziției de către Raiffeisen Bank SA a 100% din acțiunile Garanti BBVA Group România (Garanti Bank SA și divizia de leasing Motoractive IFN SA) de la subsidiarele Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA). Tranzacția consolidează poziția Raiffeisen pe piața bancară din România.



Echipele de Banking & Finance și Corporate/M&A ale Schoenherr au acordat asistență juridică cumpărătorului pe parcursul tuturor etapelor acestui proiect. Echipa de Competition, EU & Foreign Trade a firmei a oferit asistență juridică multi-jurisdicțională în legătură cu notificarea operațiunii de concentrare economică și examinarea investițiilor străine directe.



„Finalizarea acestei tranzacții marchează un pas important pentru Raiffeisen Bank România și pentru strategia noastră de creștere pe piața locală. Buna colaborare dintre echipe și partenerii noștri a fost esențială într-un proiect atât de complex, le mulțumim tuturor pentru profesionalism și implicare. De aici înainte, prioritatea noastră este să construim împreună o organizație mai puternică și să valorificăm oportunitățile pe care această achiziție le deschide pentru clienții și colegii noștri.” a declarat Alina Rus, Vice-Președinte & CFO, Raiffeisen Bank România.



„Ne bucurăm că am avut ocazia să asistăm clientul pe parcursul acestei tranzacții importante, încă de la primele etape și până la finalizarea sa cu succes. A fost o plăcere să colaborăm cu echipa Raiffeisen în cadrul unei tranzacții de o asemenea anvergură și importanță strategică”, a declarat Matei Florea, Partener și coordonator al practicii de Banking & Finance din cadrul Schoenherr, care a condus echipa de avocați implicată în tranzacție.



„Ne bucurăm că am putut contribui la acest rezultat și dorim să mulțumim echipei Raiffeisen și tuturor celor implicați pentru încrederea acordată și pentru excelenta colaborare pe parcursul întregului proces”, a declarat Mădălina Neagu, Partener Schoenherr, care a coordonat aspectele de drept societar și fuziuni și achiziții ale tranzacției.



Raiffeisen Bank International AG (www.rbinternational.com) este un grup bancar de referință în Europa Centrală și de Est, cu o poziție solidă de capital, care urmărește creșterea atât pe cale organică, cât și prin achiziții pe piețele sale principale. Raiffeisen Bank SA, una dintre cele mai mari bănci din România, a raportat active totale de 17,5 miliarde de euro la sfârșitul anului 2025, deservind 2,3 milioane de clienți.



Echipa Schoenherr care a acordat asistență juridică Raiffeisen în cadrul acestei tranzacții a fost coordonată de Matei Florea (Partner) și Mădălina Neagu (Partner) și i-a inclus pe Katerina Kaloyanova-Toshkova (Attorney at Law), Silviu Lazăr (Senior Attorney at Law), Narcisa Oprea (Partner), Veronica Das Alexeev (Managing Attorney at Law), Ana Florea (Attorney at Law) și Francesca Buta (Senior Attorney at Law), precum și pe Didem Kara (Attorney at Law) cu privire la aspectele de drept turc.



Aspectele privind notificarea concentrării economice și examinarea investițiilor străine directe au fost coordonate de Georgiana Bădescu (Partner), cu sprijinul lui Darius Trușculete (Senior Attorney at Law) și al Teodorei Burduja (Attorney at Law) pentru componenta de drept român, precum și al Srđanei Petronijević (Partner) și al Ninei Rašljanin (Attorney at Law) pentru aspectele de drept din Serbia, Kosovo, Muntenegru și Albania.



Pentru mai multe informații, vă rugăm să o contactați pe Delia Cimbru (Corporate Communications & Business Development Manager) la adresa de email de.cimbru@schoenherr.eu sau pe Alexandra Dragomir (PR & Communication Specialist) la al.dragomir@schoenherr.eu.

Articol susținut de Schoenherr & Asociații