Schoenherr asistă Treo Asset Management în vânzarea Maxbet România și Malta către Super Technologies

Schoenherr a asistat Treo Asset Management în vânzarea Maxbet România și Maxbet Malta către Super Technologies, companie ce operează brandul de pariuri online și cazino Superbet. Prin achiziționarea operațiunilor și a portofoliului de clienți Maxbet, Super Technologies face un pas semnificativ în strategia sa de consolidare pe piața jocurilor de noroc din România.

Echipa Schoenherr a asistat vânzătorul pe parcursul tuturor etapelor tranzacției, a cărei finalizare este supusă aprobării Consiliului Concurenței.

„Ne bucurăm că am asistat vânzătorul în această tranzacție de referință,” a declarat Mădălina Neagu (Partner), care a coordonat echipa Schoenherr în cadrul acestei tranzacții. „Tranzacțiile de pe piața jocurilor de noroc presupun gestionarea unor reglementări complex și, totodată, mențimere obiectivelor comerciale în prim-plan. Expertiza noastră în acest sector ne-a permis să asigurăm asistență juridică strategică, orientată spre rezultate, care a contribuit la finalizarea cu succes a acestei tranzacții„

TREO Asset Management este un administrator independent de active, specializat în situații speciale, care deservește investitori și proprietari de active în gestionarea situațiilor de investiții complexe, la nivel global. Maxbet, înființată în România în 2002, a devenit unul dintre operatorii de referință ai industriei jocurilor de noroc, având o prezență semnificativă pe piața locală.

Super Technologies este o companie globală de divertisment cu operațiuni comerciale în România, Polonia, Serbia, Belgia și Brazilia, precum și centre tehnologice în Spania, Țările de Jos, Croația, Regatul Unit și România.

Echipa Schoenherr implicată în proiect a fost coordonată de Mădălina Neagu (Partner) și i-a inclus pe Mihaela Popescu (Managing Attorney at Law), Alina Cristea (Senior Attorney at Law) și Ștefan Popa (Attorney at Law).

Articol susținut de Schoenherr și Asociații