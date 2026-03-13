Serbia recunoaște că a cumpărat din China o armă ofensivă cum nu are nimeni în Europa: „Avem un număr semnificativ”

Serbia a achiziționat recent rachete balistice aer-sol CM-400AKG din China pentru forțele sale aeriene, devenind primul operator european al acestei arme, a confirmat joi seara președintele sârb Aleksandar Vucic.

Astfel, acest stat balcanic, „dispune de o capabilitate de rachete pe care nu o mai are nimeni în Europa (cel puțin în afară de Rusia)”, potrivit site-ului de analiză militară The War Zone (TWZ).

„CM-400 este o armă supersonică, iar (producătorul chinez) CASIC susține că poate atinge o viteză de Mach 4,5 în faza terminală a zborului. A fost deseori descrisă ca o rachetă hipersonică, dar probabil că nu este cazul: Mach 5 este considerată de obicei limita dintre viteza supersonică și cea hipersonică”, subliniază TWZ.

Doar Franța are o rachetă supersonică, lansată din aer, dar este nucleară. In rest, Franța, Marea Britanie, Italia și Grecia se bazează pe rachetele Storm Shadow (SCALP), iar Germania și Spania pe rachetele Taurus, ambele modele fiind subsonice.

„Avem și vom avea și mai multe”

„Avem un număr semnificativ de astfel de rachete și vom avea și mai multe”, a declarat Vucic într-o transmisiune în direct a postului de televiziune de stat RTS din Serbia, la câteva zile după ce primele imagini cu rachetele montate pe un avion sârb au fost divulgate online.

Vucic a declarat că forțele aeriene sârbe au adaptat avioanele de vânătoare MiG-29 de fabricație sovietică pentru a transporta rachetele supersonice CM-400AKG.

Serbia a deventi astfel al doilea cumpărător extern al acestor redutabile rachete balistice după Pakistan.

Serbia se străduiește să echilibreze parteneriatul său cu NATO și aspirațiile de a adera la Uniunea Europeană cu alianța sa religioasă, etnică și politică veche de secole cu Rusia și legăturile strategice cu China, un investitor important, notează Reuters.

Croația – membră a UE și a NATO și adversară a Serbiei în timpul războaielor din anii 1990 – a criticat achiziționarea rachetelor, considerând-o o amenințare la adresa stabilității regionale, o încercare de a modifica echilibrul militar și un semn al intensificării cursei înarmărilor în Balcani.

Nu e primul sistem militar cumpărat de Serbia din China

CM-400AKG, fabricată de China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC), este o rachetă balistică supersonică aer-sol. Poate transporta fie un focos exploziv de 150 kg, fie unul petentrant de 200 kg și are o rază de acțiune de până la 400 km.

Racheta balistică supersonică CM-400AKG fabricată de China. Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

A fost utilizată pentru prima dată în luptă în timpul conflictului din 2025 dintre India și Pakistan, când forțele aeriene pakistaneze au țintit un sistem de apărare aeriană indian S-400.

Vucic a refuzat să dezvăluie prețul plătit de Serbia pentru rachete, spunând doar că a beneficiat de o „ușoară reducere”.

Serbia a alocat aproximativ 2,6% din PIB-ul său pentru cheltuieli militare în acest an.

În ultima perioadă, Serbia a achiziționat din China sistemul de apărare sol-aer FK-3 – similar cu sistemul rus S-300 sau cu sistemul american Patriot – și drone de luptă CH-92A , cumpărând în același timp 12 avioane de vânătoare Rafale noi de la compania franceză Dassault, precum și elicoptere și avioane de transport de la Airbus.