Schoenherr își consolidează echipa de Marketing & Business Development din România prin cooptarea Deliei Cimbru

Schoenherr anunță cooptarea Deliei Cimbru în poziția de Corporate Communications & Business Development Manager în România, consolidând astfel capabilitățile firmei în domeniul comunicării, dezvoltării de business și poziționării pe piață.



Delia are o experiență de peste 16 ani în sectorul serviciilor juridice, cu expertiză în comunicare corporate, business development, relații internaționale, marketing strategic, directoare juridice internaționale și dezvoltarea relațiilor cu clienții.

Înainte de a se alătura Schoenherr, Delia a coordonat timp de peste șapte ani echipa de Marketing & Communications a unei firme românești de avocatură, contribuind la dezvoltarea acesteia, consolidarea poziționării pe piață și extinderea prezenței internaționale.

În noul său rol, Delia va colabora îndeaproape cu echipele Schoenherr din România și din întreaga regiune, contribuind la inițiativele de comunicare și business development, la consolidarea poziționării firmei pe piață și la dezvoltarea relațiilor cu clienții și partenerii internaționali.

Sebastian Gutiu, Managing Partner al Schoenherr România, a declarat: „Ne bucurăm să îi urăm bun venit Deliei în echipa Schoenherr. Experiența sa solidă în sectorul juridic, cunoașterea aprofundată a pieței din România și perspectiva internațională pe care o aduce reprezintă un plus valoros pentru echipa noastră.

Alăturarea Deliei va consolida capabilitățile noastre de comunicare și business development și va susține dezvoltarea în continuare a Schoenherr în România și la nivel regional.”

Delia Cimbru, Corporate Communications & Business Development Manager în cadrul Schoenherr România, a declarat: „Începerea acestui nou capitol alături de Schoenherr marchează un moment important în parcursul meu profesional.



Ceea ce apreciez în mod deosebit la Schoenherr este calitatea și profesionalismul echipei din București, alături de platforma regională solidă și perspectiva internațională. Îmi doresc să lucrez alături de colegii din întreaga regiune pentru a contribui la consolidarea poziționării și vizibilității Schoenherr, la aprofundarea relațiilor cu clienții și comunitatea juridică internațională, precum și la dezvoltarea pe termen lung a firmei.”



Delia deține o diplomă de master în Studii Avansate de Lingvistică și este licențiată a Facultății de Litere din cadrul Universității din București, cu dublă specializare în limba și literatura română și limba și literatura engleză. Este, de asemenea, traducător autorizat de Ministerul Justiției pentru limba engleză.

Alăturarea Deliei are loc în anul în care Schoenherr sărbătorește 30 de ani de activitate în România, marcând trei decenii de prezență și dezvoltare continuă pe piața juridică locală.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să o contactați pe Delia Cimbru, Corporate Communications & Business Development Manager în cadrul Schoenherr România, la adresa de e-mail de.cimbru@schoenherr.eu.

Articol susținut de Schoenherr & Asociații