Sclavie în România vreme de mai bine de un an.  O familie voia să scoată la vânzare victimele pe care le exploatau. Le fixaseră și prețurile

Procurorii DIICOT au reținut în urmă cu două zile 5 persoane, membri ai aceleiași familii, pe care îi acuză de constituirea unui grup infracţional organizat, supunere la muncă forţată sau obligatorie și trafic de persoane în formă continuată.

Capul operațiunii era o femei, care se ocupa inclusiv de supravegherea a victimelor și instruirea acestora.

Victimele proveneau din rândurile persoanelor vulnerabile, care fie nu aveau o locuință, fie aveau diferite datorii pe care inculpații le achitau în numele acestora.

Victimele ajungeau să muncească fără plată și 16 ore pe zi.

Familia care îi exploata voia să-i scoată la vânzare și stabilise și prețuri.

Potrivit procurorilor, începând „cu luna martie a anului 2025 și până la mijlocul lunii august 2026, inculpații, în timp ce se aflau pe raza județului Covasna și pe teritoriul Germaniei, au constituit un grup infracțional organizat în scopul obținerii de beneficii materiale din exploatarea prin muncă forțată a mai multor victime.”

Astfel, prin „inducere în eroare, iar ulterior prin constrângere, inculpații au identificat și racolat persoane vătămate vulnerabile pe care ulterior le-au transportat și adăpostit pe raza comunelor Brateș și Zăbala, dar și a orașului Covasna, unde le-au exploatat prin supunerea la executarea de muncă și servicii.”

Lidera grupării

Liderul grupării era o femeie, care avea ca sarcini supravegherea a victimelor, instruirea acestora cu privire la modul în care urmau să-și desfășoare activitățile la care erau forțați. De asemenea, aceasta a stabilit și locațiile unde persoanele vătămate urmau a fi exploatate.

Potrivit DIICOT, membrii grupului infracțional recrutau „persoane vulnerabile, care fie nu aveau o locuință, fie aveau diferite datorii pe care inculpații le achitau, după care, în contul presupusei datorii pe care victimele le aveau, erau transportate la domiciliile lor, unde erau supuse la muncă pe o perioadă nedeterminată, fără a fi plătiți”

Acestea erau lăsate fără actele de identitate și „erau constrânse să presteze activități gospodărești sau alte lucrări la casele deținute de grupul de criminalitate organizată, în funcție de pregătirea fiecăreia. Pentru ca persoanele vătămate să nu apeleze la autorități, membrii grupului au apelat la agresiuni fizice și amenințări”.

În plus, le erau luați banii și cardul pe care își primeau pensia.

Din acest motiv, femeia este acuzată și de comiterea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos.

Minim 14 ore de muncă pe zi

Pe parcursul exploatării, victimele „erau adăpostite în spații improprii, fără utilități și condiții de igienă, fără posibilitatea de a se deplasa în alte locuri, obligate să presteze activități de construcții, cât și în hrănirea și îngrijirea animalelor, tăierea lemnelor și cosit. Programul începea în jurul orei 06:00 și se încheia, în funcție de zi, la orele 20:00-22:00.

De asemenea, membrii grupării voiau să vândă persoanele vătămate în schimbul unor sume de 2.000–3.000 euro.