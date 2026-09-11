Scoasă după doar un an din juriul de la „Românii au talent”, Carmen Tănase apare în altă emisiune celebră a postului

La câteva ore după ce PRO TV a înlocuit-o pe actrița Carmen Tănase cu Nadia Comăneci în juriul viitorului sezon al emisiunii „Românii au talent”, postul tv anunță că Tănase va urca pe scenă în această seară la „Vocea României”.

Ediția de vineri seara a emisiunii Vocea României aduce câteva surprize. Theo Rose va urca pe scenă din postura de concurentă, Carmen Tănase va afla și ea cum se simt emoțiile din spatele celui mai iubit show, iar Alexandra Căpitănescu va cânta, din nou, pe scena care i-a adus trofeul Vocea României în 2023, anunță postul tv.

„Eu n-am fost niciodată locul întâi. Tot timpul am fost locul doi. Nu-ți mai zic tot discursul că l-ai auzit de atâtea ori, dar știi ce mi-a adus mie locul doi? M-a adus pe mine în scaunul ăsta. Eu vreau să ți-l dau ție. Eu la anul plec și scaunul ăsta rămâne liber și eu vreau să ți-l dau ție”, i-a transmis Irina Rimes lui Theo.

Emoțiile concurenților le va simți și actrița Carmen Tănase, care va cânta pe scenă, spre surprinderea tuturor, mai anunță PRO TV. Motivul apariției lui Carmen Tănase pe scenă urmează să fie descoperit de telespectatori în această seară.

