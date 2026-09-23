„Scor de risc” atribuit fiecărui român care plătește impozite. Ce vrea să introducă guvernul Mureșan în programul de guvernare

Reforma ANAF este una din măsurile care sunt trecute în draftul programului de guvernare pregătit de premierul desemnat. Potrivit documentului citat de Mediafax, reforma prevede centralizarea analizei de risc și stabilirea unui „scor de risc pentru fiecare contribuabil”, pe baza informațiilor pe care ANAF le primește deja prin sistemele sale digitale.

Pentru ca această măsură să fie implementată, guvernul propune ca ANAF să aibă o platformă integrată care să coreleze informațiile provenite din e-Factura, declarațiile SAF-T, casele de marcat și declarațiile fiscale. Guvernul Mureșan vrea ca această platformă să fie funcționabilă din 30 iunie 2027.

Și modul în care sunt selectați românii pentru control se schimbă, potrivit variantei preliminare a programului de guvernare. Controalele operative și inopinate trebuie să pornească de la profilul de risc și să fie precedate, acolo unde este posibil, de verificări documentare efectuate la distanță.

În prezent, sistemele pe care Guvernul vrea să le coreleze sunt deja utilizate separat. ANAF arată, de exemplu, că SAF-T funcționează prin declarația D406, iar instituția a lansat în august 2026 inclusiv aplicații prin care contribuabilii își pot verifica datele raportate.

În raportul ANAF pentru primul semestru din 2025, administrația fiscală indica peste un miliard de facturi procesate prin e-Factura de la implementarea sistemului, peste 1,5 milioane de declarații SAF-T depuse și peste 600.000 de case de marcat conectate.

O altă măsură din programul de guvernare vizează Registrului unic de control care urmează să fie înlocuit cu o soluție digitală care să păstreze istoricul controalelor efectuate la fiecare contribuabil.

Programul mai prevede reorganizarea ANAF, inclusiv coordonarea unitară a activităților de control, colectare și trezorerie și ocuparea prin concurs a funcțiilor de conducere teritoriale.