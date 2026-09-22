Scorul real obținut în alegeri de partidul lui Putin în alegerile din weekend. O publicație independentă l-a calculat cu metoda „cozii de cometă”

Partidul Rusia Unită a lui Vladimir Putin a obținut la alegerile pentru Duma de Stat din weekend un scor de 1,7 ori mai mic decât cel anunțat oficial, potrivit Novaia Gazeta Europa.

Novaia Gazeta este o publicație independentă care a apărut în Rusia până în martie 2022, când și-a suspendat activitatea din cauza presiunii Kremlinului asupra presei nealiniate. În luna imediat următoare, Novaia Gazeta Europe a început să activeze online din Riga. Din 2000 și până acum au fost asasinați șapte dintre jurnaliștii săi, printre care și Anna Politkovskaia. Redactorul său șef, Dmitri Muratov, a primit premiul Nobel pentru Pace în 2021.

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Publicația independentă de limba rusă a folosit o metodă dezvoltată de fizicianul Serghei Șpilkin, prin care ponderea voturilor reale poate fi calculată pe baza distribuției voturilor pentru diferite partide, în funcție de rata de participare și de rezultatul alegerilor.

Aceasta a publicat și un grafic cu rezultatul identificării anomaliilor electorale pe baza legilor statistice.

Secțiile de votare corecte ar trebui să formeze un „nucleu” uniform în cadrul unei astfel de distribuții, în timp ce secțiile cu voturi falsificate formează așa-numita „coadă de cometă”, explică Novaia Gazeta.

Anul acesta, nucleul secțiilor de votare corecte se situează la 34% din voturile pentru Rusia Unită — graficul arată că distribuția rezultatelor și a ratei de participare formează un nor uniform centrat pe acest punct.

Probabil că acesta ar fi fost rezultatul alegerilor dacă nu existau fraude electorale, afirmă publicația, adăugând că doi experți electorali i-au confirmat calculele.

Care e scorul oficial anunțat în Rusia

După numărarea au peste 95% din voturi numărate, Ella Pamfilova, președinta Comisiei Electorale Centrale, a afirmat că partidul „Rusia Unită” a obținut 57,83%, în creștere față de cele 49,8% obținute la ultimele alegeri parlamentare, din 2021, potrivit Reuters.

„Rusia Unită” urmează să obțină 355 de locuri, adică aproape 80% din cele 450 de locuri ale Dumei, un total care include rezultatele din circumscripțiile individuale.

Acest lucru i-ar permite să-și mențină majoritatea constituțională, ceea ce îi va da posibilitatea să adopte legi și să inițieze amendamente la Constituție fără sprijinul altor partide.

De asemenea, ar fi un record absolut, depășind recordul din 2016 – de 343 de locuri.

Alte patru partide au reușit să intre în parlament: comuniștii, cu 13,81%, partidul ultranaționalist LDPR, cu 8,98%, și partidul „Oameni Noi”, cu 7,96%. De asemenea, Partidul „Rusia Justă” a depășit la limită pragul de 5% necesar pentru a intra în parlament.