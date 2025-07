Se întoarce Elena Udrea în politică? Răspunsul dat de fosta ministră: „Văzând cine face politică azi…”

Fosta ministră a Turismului Elena Udrea, eliberată joi din închisoare, a spus în primele sale declarații date jurnalilștilor că își dorește să își crească fata de patru ani în România. Udrea a spus și că „speră” ca în primele luni după eliberarea din închisoare să fie întreținută de soțul său, pentru că ulterior se va angaja în mediul privat, susține ea.

„Nu îmi mai trece prin cap să intru în politică. Văzând cine face politică azi… Mai că m-ar bate gândul. Dar era o glumă. Sunt multe lucruri pe care nu le-am făcut și pot să le fac acum”, a spus Udrea, în fața Penitenciarului Târgșor, întrebată de jurnaliști dacă ia în calcul să se întoarcă în politică.

Ea a susținut că nu are de gând să plece din România: „M-am întors în România când puteam să nu, cu nădejdea că și eu voi fi rejudecată, după ce în 2018 CCR a zis că am fost judecată ilegal, dar nu a mai avut loc rejudecarea. Dacă atunci am venit, la fel voi face și acum, voi rămâne aici. Vreau să-mi cresc copilul în România”.

Elena Udrea vrea să se angajeze „la privat”

„Sper să mă întrețină soțul o perioadă, până când o să îmi găsesc de lucru. Apoi voi activa în privat și apoi în cadrul asociației pentru deținuți, asta în mediul ONG. Cu siguranță voi activa și în mediul privat. M-am retras din viața publică. Nu știu ce-mi rezervă viitorul, deocamdată vreau să am o viață privată alături de copilul meu”, a explicat Elena Udrea.

La un moment dat, Udrea a spus că în ultimii ani „chiar am învățat că nu ai nevoie de mult (n. red.: bani) ca să trăiești”.

Fostul ministru al Turismului Elena Udrea, condamnată la 6 ani de închisoare în dosarul Gala Bute, a fost eliberată condiționat, joi, după ce a executat 3 ani și 10 luni de închisoare. Decizia a fost luată de Tribunalul Prahova.