Se năruie „cârciumioara” de la Șosea în care cânta Jean Moscopol, superstarul Bucureștiului interbelic. După 1948, clădirea a devenit magazinul ocupanților ruși

Se alege praful de cârciumioara de la Șosea în care cânta Jean Moscopol. Foto credit: Cristian Bulfon via b365.ro

Casa ”Vișoiu” se află la nici 200 de metri de Arcul de Triumf și reprezintă unul din cele mai vechi restaurante păstrate din perioada interbelică a Bucureștiului.

„Localul familiar Vișoiu-Șosea” era deschis până la 5 dimineața și putem doar să ne imaginam lumea și viața de atunci. Un anunț publicitar, din anul 1939, ne spune că aici cânta Jean Moscopol, acompaniat de „virtuosul” Nicolae Cireș.

Imobilul pare a fi abandonat acum și, deși se află într-o stare avansată de degradare, păstrează ceva din noblețea de altădată. Decorațiile de pe fațadă, detaliile, forma rotundă a ferestrelor, toată alcătuirea elevată a imobilului ne spune că această casă a avut o însemnătate în viața orașului.

Citește, pe B365.ro, despre istoria restaurantului „Vișoiu-Șosea”.