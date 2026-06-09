Se redeschide circulația pe Transfăgărășan. „Un singur lucru de reținut pentru cei care abia așteaptă serpentinele” / Anunțul Companiei de drumuri

Transfăgărășanul se poate redeschide vineri dimineață, pe 12 iunie, „dacă starea carosabilului și condițiile meteo o permit”, a anunțat directorul general al CNAIR.

Joi se vor face ultimele verificări la starea drumului.

Marți a fost semnată decizia de constituire a Comisiei speciale a CNAIR pentru a verifica starea Transfăgărășanului, a anunțat pe Facebook Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

„Joi, 11 iunie, comisia urcă pe munte pentru a verifica fiecare kilometru al acestui drum situat la mare altitudine și să stabilească momentul în care circulația poate fi redeschisă în siguranță. Dacă starea carosabilului și condițiile meteo o permit, estimez că Transfăgărășanul se va deschide vineri, 12 iunie 2026, la ora 09.00”, a mai scris Pistol.

„Pentru cei care abia așteaptă serpentinele”, a adăugat directorul CNAIR.

Pistol a precizat că circulația pe sectorul dintre Piscul Negru și Bâlea Cascadă va fi permisă doar între orele 07:00 și 21:00.