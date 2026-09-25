Se schimbă vremea. ANM a actualizat prognoza pentru octombrie și anunță temperaturi diferite de cele obișnuite

După un sfârșit de septembrie cu vreme rece și ninsori la munte, temperaturile vor crește treptat în luna octombrie și vor fi chiar mai ridicate decât normalul perioadei din calendar, potrivit prognozei ANM pentru intervalul 28 septembrie – 26 octombrie.

Săptămâna 28 septembrie – 5 octombrie

Temperaturile medii vor fi, în general, apropiate de cele normale pentru această perioadă. În vestul țării vor fi ușor mai ridicate decât în mod obișnuit, iar în est, și în special în sud-est, ușor mai scăzute.

Ploile vor fi deficitare în vestul, nord-vestul și centrul țării, precum și în sud-vest, și excedentare în sud-est. În rest, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal.

Săptămâna 5 – 12 octombrie

Temperaturile medii vor fi, în general, ușor mai ridicate decât normele climatologice ale perioadei, mai ales în vestul și nordvestul țării. În est și sud-est, valorile vor fi apropiate de normal.

Cantitățile de precipitații se vor situa, în mare parte a țării, în jurul valorilor normale pentru această perioadă. Excepție vor face regiunile vestice, nord-vestice și centrale, unde vor fi ușor deficitare.

Săptămâna 12 – 19 octombrie

Temperatura aerului va avea valori în general mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toată țara, cu cele mai mari abateri pozitive în vest și nord-vest.

Regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de normal, cu o ușoară tendință deficitară în regiunile centrale, sudice și estice.

Săptămâna 19 – 26 octombrie

Valorile termice se vor menține ușor peste mediile climatologice ale perioadei în toată țara.

Regimul pluviometric se va încadra în limitele normale ale perioadei în toate regiunile țării.