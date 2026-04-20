Se schimbă vremea începând de astăzi. Temperaturile scad considerabil / Avertizări cod galben de vânt și ninsori

Vreme ploioasa si temperaturi scazute in timpul unui cod portocaliu de vant in Bucuresti, 3 octombrie 2025. Inquam Photos / Octav Ganea

Începând de luni, 20 aprilie, vremea se schimbă în majoritatea zonelor țării, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Temperaturile vor scădea în nordul, centrul, estul și sud-estul țării.

Începând de luni dupa-amiază și până spre noapte, va ploua mult în Maramureș, nordul Crișanei, Transilvania și Moldova, conform meteorologilor. Va ploua și în regiunile sudice, centrale și local în rest, în zilele de marți și miercuri.

La munte sunt anunțate precipitații mixte în intervalul 20-23 aprilie, în dealurile subcarpatice ale Moldovei și în estul și sud-estul Transilvaniei. La altitudini de peste 1.400 de metri se va depune strat de zăpadă.

În cea mai mare parte a țării, vântul va bate cu viteze în general de 40…50 km/h, iar la munte vor depăși 60…80 km/h.

Coduri galbene pentru vânt și ninsori

Primul cod galben de intensificări ale vântului este valabil luni, de la ora 12:00, pănâ la ora 22:00. În Dobrogea, vestul și sudul Olteniei, vestul și sudul Transilvaniei, viteza vântului va ajunge la 50…65 de km/h. La munte, vântul va bate până la 70…80 de km/h, iar la altitudini mari vor atinge temporar 90…100 km/h, potrivit ANM.

Foto: ANM

Al doilea cod galben intră în vigoare pe 20 aprilie, ora 21:00, și va fi disponibil până miercuri, ora 21:00. Sunt anunțate precipitații predominant sub formă de ninsoare, în special la altitudini de peste 1.400 de metri. În Carpații Meridionali se va depune un strat de zăpadă de peste 20…25 de cm.

Foto: ANM

Răcirea se accentuează din 21 aprilie

În perioada 21 aprilie (ora 9:00) – 22 aprilie (ora 9:00), vremea va deveni rece în nordul, centrul, estul și sud-estul țării. Va ploua în majoritatea regiunilor, iar în centrul și sud-estul teritoriului se vor acumula cantități de apă însemnate. La altitudini de peste 1.600 de metri vor predomina ninsorile, iar în estul și sudul Transilvaniei și în nord-vestul Moldovei vor fi precipitații mixte.

Temperaturile maxime se vor încadra între 6 grade în estul Transilvaniei și 19 grade în sud-vest. Minimele vor fi cuprinse între -2 și 7 grade, fiind condiții de brumă.

În București, vremea se va răci, cu o maximă de aproximativ 15 grade. După-amiaza și noaptea sunt prognozate averse și descărcări electrice, iar minima va fi de 4 – 6 grade.

În intervalul 22 aprilie (ora 9:00) – 23 aprilie (ora 9:00), vremea va fi rece în toată țara. Vor fi ploi locale în sud, centru și est, iar la munte vor predomina ninsorile. Vântul va avea intensificări în vest, nord-est și pe crestele montane.

Maximele se vor situa între 7 și 16 grade, iar minimele vor coborî la -4 grade în estul Transilvaniei și vor atinge 7 grade pe litoral. Se va produce brumă în depresiuni, în centru și în zonele deluroase din sud.