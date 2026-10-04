„Se spune că nu arăt a multimilionar. Bine, nici nu încerc…”

„Pentru mine, succesul înseamnă să am siguranța financiară necesară pentru a nu fi niciodată forțată într-un mediu care nu mă respectă”, spune Tori Dunlap, care a devenit multimilionară la 32 de ani.

„Se spune că nu arăt a multimilionară. Bine, nu încerc.” Tori Dunlap, autoarea cărții „Financial Feminist”, a devenit milionară la 27 de ani acum aproximativ cinci ani. Refuză să cheltuiască bani pe simboluri de statut convenționale, cum ar fi mașini luxoase sau tratamente de înfrumusețare scumpe, atunci când acestea nu au sens pentru ea.

„Pentru mine, succesul înseamnă să am siguranța financiară necesară pentru a nu fi niciodată nevoită să mă aflu într-un mediu care nu mă respectă ”, spune ea în conversația cu Kelly Burch de la Business Insider.

Tori Dunlap în 9 August 2023 in Culver City, California. Credit line: Presley Ann / Getty images / Profimedia

Organizația ei, Her First $100K, este axată pe emanciparea financiară a femeilor. Prin intermediul unor instrumente practice, aceasta ghidează membrii comunității cu privire la problemele legate de economii, investiții și negocieri salariale. Scopul companiei este de a combate inegalitățile de gen, oferind femeilor instrumentele necesare pentru a-și atinge independența personală.

Dunlap și-a împărtășit viziunea asupra gestionării banilor și a priorităților personale cu Kelly Burch.

„Părinții mei au fost excelenți în a mă învăța despre bani, nu doar prin vorbe, ci și prin fapte. Erau din clasa de mijloc – nicidecum bogați – dar au făcut alegeri financiare foarte înțelepte, dotându-mă cu abilități importante”, spune el.

„Îmi stabilisem un obiectiv absolut: să economisesc primii 100.000 de dolari până la 25 de ani.”

Până la studiile universitare, eram punctul de referință pentru prietenii mei care îmi cereau sfaturi financiare. Îmi stabilisem un obiectiv: să economisesc primii 100.000 de dolari până la vârsta de 25 de ani, lucru pe care l-am și realizat. La 27 de ani, am devenit milionar, în timp ce astăzi, la 32 de ani, averea mea este la nivelul unui multimilionar.

Totuși, aspectul și comportamentul meu nu se referă la stereotipul care însoțește un multimilionar. Există categorii specifice în care refuz să canalizez fonduri, în timp ce alte priorități capătă o importanță mai mare pe măsură ce averea mea crește.

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Nu statutului financiar

Deseori se fac comentarii online conform cărora imaginea mea nu este în concordanță cu statutul meu financiar. Părul meu, de exemplu. În cazul unei apariții la televizor, va fi îngrijit. Dar când creez conținut pentru comunitatea mea digitală, de obicei le retrag.

Mă coafez cam la fiecare trei luni, ceea ce este mai mult decât în ​​medie. Totuși, nu intenționez să cheltuiesc bani sau timp pe îngrijire constantă. Pur și simplu nu este o prioritate pentru mine.

Conduce o Toyota 12 ani

Încă conduc același Toyota RAV4, pe care l-am cumpărat pe credit la 22 de ani. Este o mașină frumoasă și fiabilă, care îmi satisface toate nevoile.

S-ar putea să mă răzgândesc în viitor și să cumpăr o mașină mai impresionantă. Este firesc ca prioritățile oamenilor să se schimbe în ceea ce consideră important. Totuși, nu voi cumpăra o mașină de lux cu unicul scop de a-mi etala bogăția.

Am stat în chirie până anul trecut.

Până anul trecut, închiriam un apartament, chiar dacă eram deja multimilionar. Aveam mijloacele financiare să cumpăr, dar nu aveam timp să caut o casă.

Apoi, proprietarul meu a decis să vândă casa, făcându-mă să realizez că luasem decizia de a-mi investi timpul în găsirea unei case pe care să o iubesc. Pe măsură ce acumulam avere, timpul meu a devenit moneda care conta cel mai mult pentru mine.

Nu există achiziții stupide – doar achiziții insuficient gândite

Nu voi fi niciodată expertul financiar care spune că a cheltui bani pe latte este o prostie. De asemenea, nu spun că a cheltui bani pe păr, mașini sau case este o prostie. Prostia, în opinia mea, înseamnă a cheltui bani pe lucruri care nu sunt esențiale pentru tine. Dacă cumperi o anumită geantă, un vehicul sau o casă doar pentru a concura cu altele și a părea bogat, îți lipsește un obiectiv clar.

În cartea mea, „Feministă financiară”, subliniez că nu trebuie să ne oprim din cheltuieli. Dar trebuie să încetăm să ne irosim resursele pe lucruri care nu ne interesează.

Îmi place să cheltuiesc, dar având propriile mele priorități.

Cheltuiesc mulți bani pe călătorii. Pentru mine, este una dintre cele mai importante priorități. Sunt mândră și de casa pe care am cumpărat-o anul trecut. Este recent renovată și are o priveliște frumoasă. Cu toate acestea, evit să o împărtășesc online, deoarece intimitatea mea este mai importantă decât să-mi etalez casa. Am fost meticuloasă în a ține anumite aspecte ale vieții mele departe de ochii publicului, inclusiv partenerul meu și casa mea.

Dovezile succesului meu nu sunt materiale.

Imaginea succesului financiar prezentată în mod tradițional pare deosebit de atractivă, deoarece este asociată cu genți de mână de firmă, haine scumpe și proprietăți imobiliare de lux. Sunt aici pentru a evidenția o versiune complet diferită a prosperității.

Pentru mine, succesul înseamnă să am siguranța financiară de a nu fi sta într-un mediu care nu mă respectă. Îmi doresc să pot susține financiar cauzele în care cred și să acopăr întotdeauna factura pentru prietenii și familia mea, fără cea mai mică grijă.