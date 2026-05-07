Se strică vremea în întreaga țară. Șefa ANM a anunțat când vin primele furtuni

După o perioadă în care s-au înregistrat temperaturi de vară, vremea se schimbă radical începând de azi. Meteorologii au anunțat joi furtuni puternice, descărcări electrice, grindină și intensificări ale vântului în mai multe regiuni ale țării, fenomenele urmând să se extindă de vineri și în restul teritoriului.

Șefa ANM, Elena Mateescu, a explicat la Antena 3 CNN că temperaturile ridicate din această perioadă favorizează furtunile și că primele ploi sunt așteptate din această noapte, în special în vestul, centrul și nordul țării, dar și în zonele montane.

„Astăzi, în partea de vest, centru-nord a țării, începând de la noapte și pe parcursul după-amiezii, în zona de munte, punctiform putem să avem cantități de 15-20 l/mp, aversele să fie însoțite de descărcări electrice, izolat căderi de grindină și nu în ultimul rând și intensificări ale vântului cu rafale de 40-50 km/h, iar la munte viteze mai mari de 50 km/h”, a declarat Elena Mateescu.

Directoarea Administrației Naționale de Meteorologie a precizat că temperaturile rămân ridicate joi, însă vor fi mai puține grade în termometru în zonele unde vor fi furtuni.

„Astăzi vom avea o vreme caldă în continuare, cu valori de 20 până la 29 de grade Celsius, dar valori mai coborâte în zonele din jumătatea vestică, acolo unde și fenomenele de instabilitate vor fi prezente, cu maxime până la 22 de grade, în timp ce în sud vom avea temperaturi de peste 25 până la 28 de grade Celsius”, a mai spus Mateescu.

Potrivit șefei ANM, de vineri vremea se va răci ușor, iar fenomenele de instabilitate atmosferică se vor extinde în cea mai mare parte a țării.

„În sudul, sud-estul și estul țării vom înregistra valori de 15-20 l/mp și acest semnal al fenomenelor de instabilitate va fi de interes cel puțin până la finalul acestei săptămâni”, a indicat directoarea ANM.

Temperaturile maxime vor coborî spre valori cuprinse între 15 și 26 de grade Celsius, iar meteorologii avertizează că vremea instabilă se va menține cel puțin până la finalul săptămânii.