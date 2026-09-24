„Se va întoarce repede, într-un sicriu”. Avocații lui Paul de România încearcă în ultima clipă să blocheze predarea către România

Prințul Paul al României contestă în continuare în Franța predarea sa către autoritățile române, invocând o presupusă „persecuție”, relatează AFP.

El a încercat din nou, miercuri, să se opună în fața justiției franceze predării sale către București pentru a executa o pedeapsă cu închisoarea într-un dosar de trafic de influență, invocând starea sa de sănătate și denunțând un dosar „politic”, notează France Presse.



„România mă persecută de 30 de ani”, a declarat bărbatul de 78 de ani în fața Curții de Apel din Paris care examina o ultimă cerere de suspendare a executării din motive umanitare, conform Agerpres.



La capătul unui maraton judiciar, Curtea de Casație, cea mai înaltă instanță franceză, a validat predarea lui Paul al României care suferă de patologii neurologice și cardiace grave.

Un dosar „politic”, acuză apărarea



El a fost ulterior încarcerat, înainte ca avocații săi – Miriame Laichi, Patrick Ramael și Elie Salhab – să obțină în vară eliberarea sa, iar apoi să depună o cerere de suspendare a executării din cauza stării sale de sănătate.



„Doar puterea poate opri puterea. Dacă voi, ca putere judiciară independentă, nu o faceți, Paul al României va părăsi Franța pe targă, dar vă asigur că se va întoarce repede, într-un sicriu”, a pledat avocatul Patrick Ramael.



Avocatul subliniază caracterul, în opinia sa, „pur politic” al dosarului. Și denunță o serie de „grave disfuncționalități” ale justiției franceze: el suspectează, în special, o „încălcare a secretului deliberării” Curții de Casație, de care presa și guvernul român ar fi avut cunoștință înaintea apărării.

Ce spune procuroarea generală



Procuroarea generală, în schimb, a susținut că „nu se pune problema revenirii” asupra predării lui Paul al României către autoritățile române.

„Toate elementele medicale au fost luate în considerare” și „patologiile pot continua să fie tratate” în România, a adăugat ea.



Pe numele său real Paul Philip al României, bărbatul, care are naționalitate britanică, este descendentul lui Carol al II-lea, unul dintre ultimii regi ai României.

În vârstă de 78 de ani, Paul de România a fost dat în urmărire internațională în urmă cu 6 ani.

Autoritățile române au emis un prim mandat european de arestare în decembrie 2020, la o zi după ce a fost condamnat de Înalta Curte de Casaţie a României la 3 ani şi 4 luni de închisoare pentru trafic de influenţă şi complicitate în dosarul retrocedării ilegale a Fermei regale de la Băneasa.

Când va fi luată decizia

În acest caz au fost condamnate 18 persoane, iar prejudiciul pentru statul român a fost estimat la cel puțin 145 milioane de euro, cifră contestată de apărare.



O primă cerere de predare către România a fost respinsă de justiția franceză și malteză (Paul al României fusese arestat în Malta), Curtea de Apel din Paris considerând, în special, că mandatul avea un „caracter disproporționat”. A urmat o serie de răsturnări de situație până la unda verde din partea Curții de Casație.



Decizia va fi pronunțată pe 4 noiembrie.