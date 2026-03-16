Se vinde cel mai longeviv post de radio din Brașov

După 31 de ani de emisie, Radio Brașov, prima stație privată din județ, a fost scos la vânzare, potrivit unuia dintre acționari, citat de BizBrașov.

Anunțul a fost făcut de Cristina Blăjan, fosta soție a fostului lider PNL Aristotel Căncescu, cei doi fiind parteneri în firma care operează postul. Aceasta a precizat că există deja mai mulți ofertanți.

„Da, suntem în cadrul unui proces de vânzare, am primit deja mai multe oferte – și de la rețele, și de la alte companii sau persoane. Vom analiza ofertele și vom decide. Singura noastră dorință este ca brandul să fie păstrat, iar Radio Brașov să nu dispară”, a declarat Blăjan pentru BizBrașov.

Aristotel Căncescu, fostul baron PNL care a petrecut ani de zile în spatele gratiilor pentru fapte de corupție, nu este la prima mișcare de acest gen pe piața media.

În anul 2007, acesta a marcat o tranzacție record, vânzând rețeaua Mix FM către grupul SBS Broadcasting pentru aproximativ 5 milioane de euro. Cele 25 de licențe cedate atunci au devenit pilonii pe care s-au construit ulterior rețelele naționale Kiss FM, Magic FM și Rock FM.

Radio Brașov a apărut în iulie 1993, după închiderea Radio 1. Ulterior, grupul s-a extins cu Mix TV și Super FM, iar în prezent acțiunile firmei sunt împărțite între Aristotel Căncescu (71,29%) și Cristina Blăjan (28,71%).