Sebastian Burduja spune că nu exclude o candidatură la Primăria Capitalei: „Eu am un plan pentru București”

Întrebat de jurnaliștii Digi24 dacă exclude o candidatură la Primăria Bucureștiului, Sebastian Burduja spune că acest lucru ar putea fi decis prin sondajele interne ale partidului, însă „nu pot să exclud, dar nu e un obiectiv pe care să-l am”, conform News.ro.

Ministrul Energiei a vorbit despre scenariile la alegerile locale pentru Primăria Capitalei vineri seară, invitat la Digi24. El și-a exprimat dorința pentru un candidat comun al partidelor pro-europene.

Întrebat cine ar putea fi candidatul comun, fostul candidat la alegerile din 2024 pentru Primăria Generală a spus că va fi o decizie a partidelor pe baza unor sondaje, analize interne sau unor alegeri primare, însă recunoaște că „cu festivalul democraţiei PNL n-are cea mai bună experienţă, din perspectiva recâştigării încrederii oamenilor”.

„Este decizia partidelor. Bănuiesc că, în urma unor sondaje sau unor analize interne sau poate a unor alegeri primare, deşi cu festivalul democraţiei PNL n-are cea mai bună experienţă, din perspectiva recâştigării încrederii oamenilor. Dar cred că acum prioritatea ţării este să formeze acest guvern, să funcţioneze majoritatea în guvern. Şi noi, la nivelul Bucureştiului, în Consiliul General, am mers pe aceeaşi idee că cele trei mari partide, PNL, USR, PSD, trebuie să stea la aceeaşi masă şi la Capitală. Ceea ce e o logică diferită faţă de ce s-a întâmplat anul trecut”, a afirmat Burduja, potrivit News.ro.

Despre o eventuală candidatură chiar a sa, Sebastian Burduja a spus că „nu pot să exclud lucrul ăsta, dar nu e un obiectiv”.

„Nu pot să exclud lucrul ăsta. Eu am un plan pentru Bucureşti, am publicat o carte, a fost o campanie muncită, chiar dacă n-a fost un rezultat bun. Dar nu e un obiectiv pe care să-l am şi nu cred că un politician responsabil, din oricare partid ar face parte, ar trebui să facă din chestiunea asta o chestiune de orgoliu”, a răspuns el.

Burduja a candidat pe funcția de Primar General la alegerile din iunie 2024, din partea PNL, după ce coaliția PSD-PNL a renunțat candidatul comun dr. Cătălin Cîrstoiu, în urma dezvăluirilor din presă. Sebastian Burduja a obținut 7,7% din voturi, plasându-se pe locul patru după Nicușor Dan, Gabriela Firea și Cristian Popescu Piedone.