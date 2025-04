Sebastian Guţiu, Schoenherr şi Asociaţii SCA: Dezvoltatorii și investitorii imobiliari sunt tot mai interesați de diversificarea portofoliilor

Diversificarea portofoliului imobiliar ca modalitate de atenuare a riscurilor, creștere a randamentelor și valorificare a potențialului diferitelor proprietăți și arii geografice este o strategie folosită tot mai frecvent de către dezvoltatorii și investitorii imobiliari. Provocări precum cele generate de pandemie în piața de birouri, blocajele urbanistice din București, în ultimii ani, sau accesul la finanțare, sunt doar unele dintre exemplele de situații care pot fundamenta o decizie de diversificare.

„Vedem un interes crescând din partea dezvoltatorilor și investitorilor imobiliari în a-și diversifica portofoliile. Fie că vorbim despre noi clase de active sau despre expansiunea geografică, diversificarea portofoliului imobiliar vine cu o serie avantaje, dar și cu provocări specifice intrării într-un segment de piață nou, o zonă nouă, sau chiar o nouă industrie, dacă ne gândim, spre exemplu, la dezvoltatorii imobiliari care se extind în direcția producerii de energie verde sau dezvoltarea de data centers.‟ – a declarat avocatul Sebastian Guțiu, managing partner Schoenherr și Asociații SCA, care coordonează practica de real estate a firmei.

Dezvoltatorii și investitorii imobiliari s-au reunit la un eveniment organizat recent de firma de avocatură Schoenherr și Asociații SCA, care le-a avut ca lectori invitați pe Alina Necula (country manager, Lion’s Head), Oana Rădulea (managing partner, SEMA Real Estate) și Anda Constantin (group chief operating officer, Yellow Tree Group).

„Aici, în România, Lion‘s Head este cunoscut ca fiind proprietarul clădirilor de birouri Oregon Park. Începând cu anul 2022, ne-am diversificat activitatea către sectorul logistic, unde vedem un potențial de creștere semnificativ. Inițial, am dorit să achiziționăm active deja existente, generatoare de venit, dar, cum ofertele nu ne-au îndeplinit așteptările, am decis să ne orientăm spre dezvoltare. Astfel, anul trecut am achiziționat un teren de 15 hectare în Popești-Leordeni, unde vom construi primul nostru proiect logistic, cu o suprafață totală de aproximativ 86.000 m2. Planul este să începem construcția în luna mai, anul acesta, cu o primă fază de 20.000 mp. În prezent, suntem în ultima etapă de obținere a autorizației de construire.‟ – a declarat la eveniment Alina Necula,country manager, Lion’s Head.

„În ultimii 15 ani, am dezvoltat peste 150.000 mp de birouri clasa A. Unele dintre aceste proiecte au fost vândute, iar altele sunt încă în portofoliul nostru. Suntem pe cale să ne diversificăm portofoliul prin dezvoltarea unui proiect rezidențial pe platforma SEMA, pe care îl pregătim în prezent. Totodată, vom demara dezvoltarea unui parc fotovoltaic, pentru care am achiziționat terenul și ne aflăm în faza de avizare. Este o extindere complementară activității noastre în domeniul imobiliar, în sensul că intenționăm să folosim SEMA ca loc de consum pentru proiectul fotovoltaic, ceea ce ne va permite să producem energie verde și să asigurăm independența de rețea a proiectelor imobiliare de pe platformă, inclusiv a dezvoltărilor viitoare.‟ – a declarat Oana Rădulea,managing partner, SEMA Real Estate.

„Grupul de investiții imobiliare Yellow Tree este activ în șase țări, unde deține peste 50 de clădiri, și este pe cale să se extindă în alte două jurisdicții. Avem un mandat foarte larg în privința sectoarelor în care putem investi, astfel că portofoliul nostru la nivel de grup include clădiri de birouri, proiecte de logistică, hoteluri, centre medicale, precum și active din sectoarele retail sau rezidențial. În București, deținem șase clădiri de birouri și un spațiu logistic și suntem interesați în continuare să ne diversificăm portofoliul în privința tipurilor de active, dar nu și geografic. Mai mult, anul acesta marchează o noutate în activitatea noastră – debutul în zona de dezvoltare imobiliară, România fiind prima țară în care vom demara construcția unui proiect.‟ – a declarat Anda Constantin, group chief operating officer la Yellow Tree Group.

Dezvoltatorii și investitorii imobiliari au discutat în detaliu despre aspectele care dictează decizia de diversificare a portofoliilor imobiliare, dar și despre provocările practice întâlnite la intrarea într-un nou sector sau extinderea o nouă zonă geografică.

„Diversificarea portofoliului imobiliar ridică o serie de provocări din perspectivă juridică. Spre exemplu, e nevoie ca dezvoltatorii și investitorii să se adapteze unui nou cadru de reglementare, atunci când se extind în noi sectoare ale pieței imobiliare sau în noi industrii (precum cea a producției de energie din surse regenerabile, fie că vorbim de proiecte fotovoltaice construite pe acoperișul unor clădiri existente, sau de parcuri fotovoltaice de sine-stătătoare). În unele cazuri, trecerea din zona B2B în zona B2C – și mă gândesc aici, în special, la cazul unui proprietar de birouri care intră în sectorul rezidențial – apar cerințe specifice, cum ar fi cele din domeniul protecției consumatorului. În egală măsură, atunci când investitorii sau dezvoltatorii optează pentru alte localități decât cele în care au operat până atunci, e nevoie de înțelegerea și adaptarea la specificul local al practicii autorităților în domeniul urbanismului.‟ – a punctat Mădălina Mitan, partener, avocat specializat în real estate la Schoenherr și Asociații SCA.

