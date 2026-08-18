Sebastian Stan a dezvăluit în sfârșit rolul pe care îl va avea în „The Batman: Part II”. „Am urmat această regulă timp de 15 ani”

Actorul de origine română Sebastian Stan a confirmat rolul pe care îl va juca în „The Batman: Part II”, în timpul unui interviu în care vorbea despre un alt proiect.

Data de lansare a filmului este 18 februarie 2028, iar în prezent sunt puse la punct ultimele detalii pentru a „transforma” din nou orașul scoțian Glasgow în „Gotham City”, orașul fictiv din universul Batman, potrivit The Independent.

Într-un interviu pentru publicația franceză French outlet Le Journal du Dimanche, Sebastian Stan a confirmat că îl va juca „Harvey Dent”, punând capăt speculațiilor despre rolul pe care urmează să îl aibă în producția regizorului Matt Reeves, potrivit Forbes.

„Am filmat doar scene disparate (din «Avengers: Doomsday»). Este un mod diferit de a lucra, continuu, evoluând constant. Producătorii nu au vrut să îl citim în întregime, pentru a evita întrebările jurnaliștilor. Am urmat această regulă timp de 15 ani. Sunt obișnuit. Nu pot să spun nimic nici despre «The Batman: Part II», al lui Matt Reeves, unde îl joc pe Harvey Dent. Frumusețea acestei profesii stă și în participarea la proiecte de această amploare, pe care le iubesc ca spectator”, a declarat Stan.

Filmul este continuarea peliculei „The Batman” din 2022, regizat de Reeves, care a obținut încasări de peste 772 de milioane de dolari la box office-ul mondial.

Glasgow a mai fost scena „Gotham City” și în „The Dark Knight Rises” (2012) al lui Christoper Nolan, dar și în „The Flash” (2023) al lui Andy Muschietti.

În primul „Batman” al lui Matt Reeves, rolul lui „Bruce Wayne” i-a aparținut lui Robert Pattinson, în timp ce Jeffrey Wright l-a jucat pe polițistul „Jim Gordon”, care a investigat o serie de crime comise de „Riddler”, interpretat de Paul Dano.