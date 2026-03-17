Sebastian Stan așteaptă un copil cu actrița Annabelle Wallis, scrie presa de la Hollywood

Sebastian Stan și partenera sa, actrița britanică Annabelle Wallis, la Premiile BAFTA din 2025, FOTO: Cat Morley / Zuma Press / Profimedia Images

Actorul român Sebastian Stan și actrița britanică Annabelle Wallis așteaptă primul lor copil împreună, afirmă luni site-ul de la Hollywood TMZ, citat de MSN și Yahoo News.

The Daily Beast notează că vestea, pe care cuplul nu a dorit să o comenteze, vine pe fondul celor mai importante proiecte din carierele ambilor actori.

Stan, nominalizat la Premiul Oscar anul trecut, când a câștigat și primul său Glob de Aur, se pregătește să lanseze noul film „Fjord”, în regia lui Cristian Mungiu. „O familie de români imigranți, stabilită în Norvegia, face obiectul unei investigații și se confruntă cu controlul sistemului judiciar local”, afirmă descrierea de pe IMDb a filmului.

De asemenea, el se menține în formă fizică pentru viitorul film Marvel cu supereroi „Avengers: Doomsday”.

Sebastian Stan și Annabelle Wallis sunt împreună de 4 ani

Wallis are la rândul ei un program încărcat. Filmul ei de acțiune „Mutiny”, în care joacă alături de Jason Statham, va ajunge în cinematografe în august. Ea va apărea și în viitorul proiect Netflix despre teroristul american Ted Kaczynski, intitulat „UNABOM”.

Ea este cunoscută pentru interpretările din serialele „The Tudors” și „Peaky Blinders”, precum și în filme ca „X-Men: First Class” (2011) și „The Mummy” (2017).

Stan, în vârstă de 43 de ani, și Wallis, în vârstă de 41 de ani, formează un cuplu din 2022 și sunt foarte discreți în privința vieții lor private.

Cuplul a apărut împreună pe covorul roșu abia după trei ani de relație, la gala Globurilor de Aur de anul trecut. Au pășit pe covor ținându-se de mână și au fost fotografiați cu brațele în jurul celuilalt.

Actorul român a câștigat în acea seară Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un film de comedie sau musical, pentru interpretarea sa din „A Different Man”.

În discursul său de acceptare a premiului, Stan a salutat-o pe Wallis de pe scenă: „Annabelle, te iubesc”.