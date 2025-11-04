Secretul murdar al rufelor bine spălate. Greșeala pe care o faceți atunci când puneți detergent în mașina de spălat

Dacă ați deschis capacul de la uscătorul de rufe și v-ați așteptat să scoateți o încărcătură de rufe moi și pufoase, dar ați găsit doar o grămadă de haine rigide, este foarte probabil să folosiți prea mult detergent de rufe, scrie publicația americană New York Times.

Detergentul de rufe îndepărtează murdăria și petele de pe haine, dar dacă folosiți prea mult, riscați să vă treziți cu o nouă problemă. Mai precis: rezultatul reziduurilor de detergent care nu au fost clătite complet și care pot transforma garderoba dumneavoastră moale într-o grămadă de haine aspre, zgâriate și incomode de purtat, se arată în articolul citat.

În același timp, prea mult detergent creează, de asemenea, un surplus de spumă care poate împiedica hainele să se frece între ele (ceea ce ajută la eliberarea murdăriei prinse în haine).

În aceste condiții, paradoxal, cu cât folosești mai mult detergent peste o anumită cantitate, cu atât hainele tale devin mai murdare.

Cât detergent ar trebui să folosiți

Pentru a vă curăța eficient hainele, trebuie să folosiți cel mult 2 linguri (recipientele de plastic folosite pentru detergent) per pachet de rufe spălate – și asta pentru încărcături mari, cu o greutate de 12 kilograme sau mai mult. De regulă, o lingură este suficientă pentru a curăța temeinic o încărcătură medie, care cântărește de obicei în jur de 8 kilograme. Și dacă spălați manual, specialiștii recomandă să folosiți chiar mai puțin:. „Când vine vorba de detergent de rufe, puținul face mult.”

Site-ul Wirecutter recomandă acum detergenți sub formă de pulbere și capsule, pe lângă detergenții lichizi, deși inițial recomanda doar detergenți lichizi. Site-ul remarcă că, deși capsulele predozate sunt convenabile, acestea oferă mai puțin control asupra cantității. Acest lucru poate duce rapid la acumularea de substanțe chimice și agenți de curățare care îngreunează rufele, precizează sursa.