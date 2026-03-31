Secția pentru Procurori a CSM nu a reușit, pentru a patra oară, să dea un aviz pentru numirile lui Alex Florența și Marius Voineag

Membrii Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) nu au căzut de acord, marți, cu privire la emiterea unui aviz în cazul lui Alex Florența, care candidează pentru un post de procuror-șef adjunct al DIICOT, și al lui Marius Voineag, propus pentru funcția de adjunct al procurorului general, potrivit Agerpres.

Alex Florența, actualul procuror general, și Marius Voineag, în prezent șeful DNA, nu au mai dorit să candideze pentru un al doilea mandat, însă au optat pentru funcții de rangul doi, fiind nominalizați de ministrul Justiției, Radu Marinescu.

Este pentru a patra oară când cei cinci membri ai Secției pentru procurori a CSM, plus ministrul Justiției, Radu Marinescu, nu au reușit să constituie o majoritate care să permită luarea unei decizii în cazul celor doi (aviz favorabil sau negativ), ambii primind trei voturi „pentru” și trei „împotrivă”.

În consecință, votul va fi reluat la o dată ulterioară.

Marius Voineag va activa la un parchet inferior

Funcțiile de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte și cea de procuror-șef al DNA rămân vacante începând cu data de 31 martie, iar cea de procuror-șef al DIICOT de la 14 aprilie.

Marius Voineag va activa la un parchet inferior, anume Parchetul de pe lângă Tribunalul București, după expirarea mandatului la șefia DNA, potrivit sursei menționate anterior.

Avizele primite de candidații la conducerea marilor parchete

Până acum, bilanțul de la CSM privind cele opt propuneri ale ministrului Justiției la șefia marilor parchete este următorul:

trei avize pozitive: Codrin Horațiu Miron (nominalizat pentru funcția de șef al DIICOT), Viorel Cerbu (șef al DNA) și Marius-Ionel Ștefan (procuror-șef adjunct al DNA);

trei avize negative: Cristina Chiriac – propusă pentru funcția de procuror general, Gill-Julien Grigore-Iacobici – pentru procuror-șef adjunct al DIICOT și Marinela Mincă – propusă procuror-șef adjunct la DNA;

balotaj (trei voturi „pentru” și trei „împotrivă”): Alex Florența, candidat la funcția de procuror-șef adjunct al DIICOT, și Marius Voineag – pentru adjunct al procurorului general.

Ce se întâmplă în cazul unui aviz negativ

Conform legii, Secția pentru procurori a CSM emite un aviz consultativ motivat, după care propunerile făcute de ministrul Justiției, Radu Marinescu, sunt înaintate președintelui Nicușor Dan.

În cazul emiterii unui aviz negativ al Secției pentru procurori a CSM, ministrul Justiției organizează un nou interviu exclusiv cu candidatul care a primit aviz negativ și în urma acestui interviu, ministrul Justiției poate continua procedura prin transmiterea către președintele României a propunerii de numire în funcția de conducere, însoțită de toate documentele relevante, sau retrage propunerea, urmând a declanșa o nouă procedură de selecție în maximum 60 de zile.

Președintele României poate refuza, motivat, numirea în funcțiile de conducere, aducând la cunoștința publicului motivele refuzului.

Decretul președintelui de numire în funcție sau refuzul motivat al acestuia se emite în maximum 60 de zile de la data transmiterii propunerii de către ministrul Justiției.