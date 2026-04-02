Sectorul 1 își face firmă de salubrizare și va achiziționa utilaje de 100 milioane de lei. Din 2027 cetățenii vor plăti o taxă pentru gunoiul menajer

Primăria Sectorului 1 a primit acordul Consiliului General al Municipiului București să-și facă propria firmă de salubrizare, pentru a face singură curățenia stradală. Proiectul a fost pus pe ordinea de zi suplimentară.

Pentru dotarea cu utilaje a companiei Consiliului Local Sector 1, care se va ocupa de salubrizarea stradală, este nevoie de achiziții de utilaje în valoare de 98 milioane lei.

Consiliul Local Sector 1 a aprobat recent studiul de oportunitate care a stabilit cum se va face salubrizarea pe raza administrativă. Studiul a propus delegarea mixtă a gestiunii, după 30 iunie 2026, dată la care încetează contractul cu Romprest. Astfel, Sectorul 1 va face cu propria firmă de salubrizare curățenia stradală, iar ridicarea deșeurilor va fi delegată unui operator privat, prin licitație.

O altă noutate este că din 2027 cetățenii vor plăti pentru ridicarea gunoiului menajer. Valoarea taxei nu a fost încă stabilită.

Potrivit studiului de oportunitate aprobat, costul pentru gestionarea deșeurilor municipale este de 83 milioane lei/an, iar costurile pentru salubrizare se ridică la 99 milioane lei/an.

Scandalul dintre Primăria Sectorului 1 și Romprest

Consiliul Local al Sectorului 1 l-a mandatat, în februarie, pe primarul George Tuță să notifice Romprest că, pe 30 iunie 2026, încetează contractul de delegare a serviciului de salubrizare, încheiat, în 2008, pe 25 de ani.

De ce se încheie contractul mai devreme de 25 de ani? Fiindcă în 2009, Consiliul Concurenței declanșează o anchetă privind serviciile de salubrizare din București, iar la Sectorul 1 constată că în contractul cu Romprest nu erau identificate clar investițiile pe care operatorul trebuie să le facă.

Prin Decizia nr. 58/2009, Consiliul Concurenței arată că, în aceste condiții, durata contractului era disproporționat de mare și cere Primăriei Sectorului 1 anularea contractului și reluarea procedurii de licitație. Decizia este contestată în instanță, însă în 2012, Primăria Sectorului 1 încheie un act adițional prin care durata contractului se reduce cu 3 ani, cu posibilitatea unei reduceri de încă 4 ani, în cazul în care Romprest nu construiește o stație de sortare – asumată prin contractul inițial de delegare – în termen de cel mult un an de la obținerea autorizației de construire.

Romprest susține însă că Actul Adițional 6 nu este în vigoare deoarece nu s-ar fi îndeplinit condiția suspensivă prevăzută în acest document, adică „produce efecte juridice doar din momentul în care Consiliul Concurenței renunță expres la dreptul pretins într-un dosar aflat pe rolul instanței”. Declarațiile au fost făcute de reprezentanții Romprest în ședința de Consiliu Local în care s-a decis încheierea contractului.

Romprest a mai susținut că, în condițiile în care Primăria Sectorului 1 va înceta contractul în iunie 2026, va trebui să-i plătească banii pentru anii care au mai rămas până la încheierea celor 25 de ani. Primarul George Tuță însă i-a contrazis în mai multe rânduri, spunând că chiar ei au recunoscut în corespondența cu Primăria că actul adițional este în vigoare.

Totodată, Romprest a reclamat, în mai multe rânduri, că nu își încasa la timp banii pentru servicii prestate în mandatul primarului Daniel Tudorache, care la începutul pandemiei a cerut operatorului să presteze servicii suplimentare de curățenie.

În 2021, însă, administrația condusă de Clotilde Armand a refuzat să facă anumite plăți către Romprest, pentru prestații pe care le considera neconforme. Asta a declanșat atunci o criză, gunoiul fiind lăsat pe stradă câteva săptămâni.

Ulterior, operatorul s-a adresat instanței și a obținut câștig de cauză pentru o parte dintre ele, fiind titluri executorii de circa 200 milioane lei. Administrația actuală trebuie să plătească acum acești bani.