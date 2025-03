Ședință de judecată maraton la Tribunalul Vaslui: afaceristul care i-a dat geanta cu 1,25 milioane de lei lui Dumitru Buzatu, audiat timp de 8 ore

Omului de afaceri Emil Savin, martorul denunțătorul din dosarul „Mită în protgbagaj” a negat în fața instanței că Dumitru Buzatu i-a pretins bani, dar a susținut că a dedus acest lucru din comportamentul său. El a confirmat relația apropiată de peste 25 de ani cu Dumitru Buzatu și că 80% din proiectele cu finanțare europeană derulate în județul Vaslui, în domeniul infrastructurii rutiere, au fost realizate de firmele sale.

Considerat martorul esențial în dosarul de corupție în care a fost trimis în judecată Dumitru Buzatu, omul de afaceri Emil Savin a deschis lista audierilor în procesul aflat pe rolul Tribunalului Vaslui.

Luni, începând cu ora 12.00 și până aproape de ora 20.00, Emil Savin s-a aflat sub tirul întrebărilor avocaților, judecătorului, dar și a procurorului DNA. Ministerul Public a fost reprezentat de șefa DNA Iași, procuroarea Cristina Chiriac, cea care a instrumentat dosarul Buzatu.

Savin a venit în sala de judecată, însoțit de doi avocați, ale căror intervenții au stârnit nemulțumirile apărătorilor lui Dumitru Buzatu, care au reclamat că apărătorii martorilor nu au aceleași drepturi cu ale inculpaților într-un dosar penal. După observația avocaților, președintele de complet nu i-a mai permis lui Savin să se consulte cu avocații atunci când oferea răspunsurile. Totuși, avocații săi au semnalat judecătorului situațiile în care eventualele răspunsuri ar fi putut duce la incriminarea omului de afaceri, iar instanța a respins întrebările.

Nu a vrut să răspundă dacă i-a mai oferit vreo altă mită lui Buzatu

Spre exemplu, Savin a fost întrebat de avocații lui Buzatu dacă de-a lungul anilor a mai fost nevoit să îi ofere mită pentru a-i facilita derularea contractelor. Instanța a respins întrebarea pe motiv că un eventual răspuns afirmativ l-ar putea incrimina pe Emil Savin pentru dare de mită.

Emil Savin a negat că la ultimul proiect, cel vizând drumul strategic, Dumitru Buzatu i-ar fi cerut bani, dar din mediul de afaceri aflase zvonul că trebuie să-i plătească un procent din valoarea proiectului sau a plăților pentru a nu fi probleme.

„Erau zvonuri, nu pot indica în mod concret o persoană care mi-a spus asta. Din totdeauna se zvonea ca dacă nu dai procent lui Buzatu nu primești banii”, a declarat Savin în sala de judecată. Emil Savin a susținut în fața judecătorului că a presupus că Buzatu aștepta bani încă din anul 2022.

„Mi-a dat de înțeles ca trebuie să dau bani ca să stau pe piață”

Emil Savin, la termenul din 24 martie, după ce a fost audiat 8 ore. Foto: Simona Voicu / HotNews

Întrebat de avocat de unde a dedus acest lucru, afaceristul a replicat: „La mine la societate eu hotărăsc. La CJ tot șeful comandă, nu hotărăște Toma (directorul Direcției Tehnice a CJ Vaslui n.r.) sau altcineva. Poate am înțeles eu greșit. Dar eu așa am presupus Mi-a dat de înțeles ca trebuie să dau bani ca să stau pe piață”.

Declarația lui Savin a stârnit nemulțumirea avocaților lui Dumitru Buzatu care au susținut că în acest proces „se cere condamnarea lui Buzatu pentru niște percepții, pentru niște deducții”.

Savin a subliniat însă că era pentru prima dată când se confrunta cu o întârziere atât de mare a finanțării lucrărilor efectuate, iar convingerea lui că Dumitru Buzatu „își aștepta dreptul” a fost întărită de faptul că un alt constructor care efectua lucrări la al treilea lot de drum primea banii fără întârzieri.

Omul de afaceri a declarat că îl știa pe Dumitru Buzatu de 25 de ani, că au avut o relație de prietenie până când acesta să ajungă președinte al CJ Vaslui. A susținut că au mers împreună la vânătoare și la pescuit, că i-a împrumutat utilaje agricole la ferma pe care Dumitru Buzatu o deține la Cănțălărești. Nici instanța, nici procurorul și nici avocații nu au întrebat în ce condiții îi oferea Savin ajutor lui Dumitru Buzatu la ferma agricolă, în condițiile în care omul de afaceri derula contracte cu CJ Vaslui.

Savin a mai precizat că Dumitru Buzatu obișnuia să meargă frecvent la ferma piscicolă pe care o deținea pe Valea Prutului pentru a pescui.

Pe parcursul celor opt ore de audieri, avocații lui Dumitru Buzatu și a expertului Radu Judele s-au contrat în repetate rânduri cu procurorul de ședință. Ambele tabere s-au acuzat reciproc că adresează întrebările în așa manieră încât îi sugerează răspunsurile lui Savin. „Vă rog să cenzurați întrebările. Întrebările sunt ca la poligraf!”, au criticat avocații.

Misterul genții cu bani

Despre suma de bani dată lui Dumitru Buzatu, Emil Savin a declarat că el a fost cel care a stabilit cuantumul, raportat la obiceiul despre care aflase de la alți antreprenori.

„După ce am primit banii (plata lucrărilor de la CJ Vaslui n.r.), la o săptămână sau mai puțin, numitul Buruiană (fost director DGASPC Vaslui, apropiat al lui Dumitru Buzatu n.r.) și-a anunțat vizita la baltă la mine la un pescuit și ca vine și domnul Buzatu după amiază. Am pregătit ceva de mâncare, m-am dus și eu și la un 10-15 minute am scos gentuța și i-am spus lui Buzatu ca i-am pregătit un cadou, i-am spus de bani. A zis să îi spun în spate în mașină. A mers cu mine până la mașină, i-am pus în portbagaj. Mi-a spus mulțumesc, ca era pe drojdie. După ce i-am dat banii a mai stat două trei minute și a plecat”, a detaliat Emil Savin momentul oferirii banilor.

Întrebat de procurorul DNA dacă Dumitru Buzatu i-a cerut bani cu împrumut, Savin a infirmat.

Reacția avocatului lui Buzatu

Dumitru Buzatu și apărătorul său, la termenul din 24 martie de la Tribunalul Vaslui. Foto: Simona Voicu / HotNews

Avocații lui Dumitru Buzatu apreciază declarațiile martorului denunțător drept o victorie în ecuația procesului.

„Cred că ședința de astăzi a fost un prim pas ca să aflăm adevărul în legătură cu ce s-a întâmplat în acest dosar. Începe să se dărâme, și îmi asum ceea ce spun, toată construcția acuzatorială pentru că atunci când însuși martorul denunțător vine și recunoaște în fața denunțătorului că a făcut ce i-au zis domnii procurori, că domnul Buzatu nu i-a pretins niciodată – nici direct, nici indirect – sume sau alte foloase pretins necuvenite, cred că trebuie să ne întrebăm de ce au stat acești oameni luni de zile în arest preventiv, de ce au fost linșați mediatic și de ce au fost trimiși în judecată, pentru că din ceea ce am ascultat astăzi în ședința de judecată nimic din alegațiile Ministerului Public nu se confirmă. Ba mai mult se confirmă o altă ipoteză care nu confirmă fapta, nu confirmă vinovăția domnului Buzatu și suntem într-un scenariu SF extrem de prost. Eu sunt convins că îndată ce vom parcurge întreg probatoriul vom reuși să aflăm adevărul exact așa cum s-a întâmplat și azi a fost doar un prim pas”, a declarat avocatul Kristian Winzer la ieșirea din sala de judecată

Întrebat de reporterul HotNews.ro, cum justifică Dumitru Buzatu primirea genții cu bani de la Emil Savin, avocatul Winzer a precizat că Dumitru Buzatu „este posibil să dea declarații ample în fața instanței de judecată și inclusiv această chestiune o va clarifica”.

„S-a confirmat că în portbagajul domnului Buzatu s-a găsit acea geantă, ceea ce spunem noi însă este că împrejurările în care acea geantă a ajuns în portbagajul domnului Buzatu sunt fundamental diferite de cele pe care acuzarea le enunță în rechizitoriu”, a completat avocatul.

Procesul în acest caz va continua pe 28 aprilie cu noi audieri. Instanța urmează să se pronunțe peste o săptămână dacă în acest caz va dispune efectuarea unei expertize care să vizeze calitatea drumui efectuat de societatea lui Savin.

Avocatul expertului inculpat în acest caz, a solicitat efectuarea unei asemenea expertize pentru a demonstra că lucrarea era proastă și că plățile erau întârziate tocmai din cauza neconformităților.

Dumitru Buzatu a fost arestat preventiv timp de șapte luni, după ce în septembrie 2023 a fost prins de DNA având în portbagaj o geantă cu 1,25 milioane de lei. Bani despre care omul de afaceri Emil Savin a reclamat că reprezentau 10% din valoarea proiectului finanțat de CJ Vaslui și pe care Buzatu i-ar fi cerut, indirect, cu titlu de mită.