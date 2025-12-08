Ședință la PSD cu toate scenariile pe masă, după eșecul de la București. „2026 este ultimul an din PNRR, vin banii, nimeni nu vrea să ieșim de la guvernare acum”

La o zi după alegerile locale parțiale și în ziua în care în Parlament s-a citit moțiunea de cenzură depusă de AUR la adresa guvernului Bolojan, conducerea PSD s-a întâlnit cu parlamentarii. Sorin Grindeanu, președintele partidului, și Claudiu Manda, secretar general, au fost cei care au condus ședința la grupul parlamentar după eșecul din București.

„Noi am câștigat la Bolojan acasă, în Bihor, și nimeni nu vorbește despre asta. Toți vorbesc doar despre București”, le-a transmis Claudiu Manda senatorilor și deputaților PSD reuniți în ședința grupului parlamentar, potrivit mai multor surse care au participat la discuții.

Succesul se referă la alegerile locale parțiale din localitatea Remetea, județul Bihor, unde PSD a obținut funcția de primar cu 76%. A fost o bătălie fără mare istoric, în care câștigătorul a obținut 1.218 voturi, iar pe locul doi s-a situat candidatul PNL cu 383 de voturi.

„Partidul nu se află în disoluție așa cum spuneau cei de dreapta”

Discursul secretarului general al PSD s-a înscris pe linia lansată de duminică seara de Sorin Grindeanu: partidul a câștigat cele mai multe bătălii electorale la alegerile parțiale, chiar dacă a pierdut-o pe cea mai importantă, cea pentru Primăria Capitalei.

Europarlamentarul le-a mulțumit tuturor colegilor pentru implicarea în campania electorală și a ținut să precizeze că „partidul nu se află în disoluție așa cum spuneau cei de dreapta”.

„Spuneau că avem 13%, am arătat că nu este adevărat”, le-a spus Manda colegilor, potrivit surselor citate.

El a explicat că PSD „nu a avut Bucureștiul”, deci nu se poate spune că PSD a pierdut Capitala, chiar dacă Daniel Băluță s-a clasat pe locul al treilea de la alegerile locale parțiale.

Manda a spus că în toate sondajele dinaintea scrutinului de duminică, Băluță se situa pe primul loc și că situarea lui pe locul al treilea trebuie analizată.

Scenariile de pe masa conducerii PSD

Sorin Grindeanu a făcut o radiografie a situației politice și a variantelor care se află pe masa de lucru a partidului, potrivit deputaților și senatorilor cu care a discutat HotNews. Liderul PSD a susținut că se va consulta mai des cu colegii din teritoriu în privința măsurilor politice care urmează să fie luate.

„Grindeanu ne-a informat că nu putem face o alianță la guvernare cu AUR, nu o dorește. A fost printre primele lucruri spuse în ședința de la grupul parlamentar. De asemenea, nu a fost de acord cu ideea unui guvern minoritar, deoarece ar fi o situație incertă, nici călare, nici pe jos. A afirmat că trebuie să ne gândim la pașii următori când luăm o decizie, să nu ne aruncăm în gol”, a dezvăluit un membru al conducerii PSD pentru HotNews.

„Nu vom vota o moțiune de cenzură depusă de AUR”

Deputații și senatorii social-democrați au mai primit un mesaj important de la Sorin Grindeanu.

„Gândiți-vă bine ce înseamnă opoziția. Dacă vom vota o moțiune de cenzură, vom vota o moțiune de cenzură depusă de PSD, nu vom vota o moțiune de cenzură depusă de AUR”, a fost mesajul-cheie al liderului PSD în ședința cu colegii parlamentarilor, potrivit surselor HotNews.

Anunțul a fost făcut chiar înainte ca în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului să fie citită moțiunea de cenzură a AUR, care solicită scoaterea USR de la guvernare. Votul urmează să fie dat lunea viitoare.

Grindeanu a atins și subiectul anticipatelor, fără a insista asupra subiectului, ci a fost prezentat pe lista scenariilor posibile.

„Sunt șanse minime ca PSD să iasă de la guvernare în acest an”

„Sunt șanse minime ca PSD să iasă de la guvernare în acest an, poate doar dacă apare ceva excepțional. Prima preocupare a PSD este bugetul pentru anul 2026, acolo trebuie să avem grijă cum sunt repartizați banii către primării, să nu îi lăsăm fără investiții. Nu trebuie să uităm că 2026 este ultimul an din PNRR, vin banii, nimeni nu vrea să ieșim de la guvernare acum. Vorbim la primăvară, acum este exclus”, a declarat un alt membru al conducerii PSD pentru HotNews.ro.

Ședința PSD a durat aproximativ 50 de minute, după care social-democrații au coborât la ședința de plen.