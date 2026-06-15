Ședința PNL, pe burtierele televiziunilor. Realitatea TV invocă amestecul „statului paralel”

Ședința conducerii PNL este subiectul zilei pentru posturile de știri românești, subiectul fiind tratat în maniere diferite, potrivit burtierelor de pe canalele TV, analizate de către Pagina de Media.

Ședința care se anunța tensionată a liderilor liberali a fost știrea de breaking news a posturilor de știri.

Realitatea TV vede şi implicarea „statului paralel”, potrivit unei burtiere folosite: „Statul paralel, sfori ca Bolojan să nu îşi dea demisia”.

România TV a folosit sintagma „momentul răfuielii”, folosită și cu alte ocazii, cu burtiere împotriva fostului premier:

„Veştea ia 35 de voturi din PNL: Bolojan e disperat”.

„Fix ca la PCR: Bolojan vrea să-l excludă pe Veştea din partid”

Burtieră la România TV Sursă foto: paginademedia.ro

Antena 3 a folosit o formulare mai sobră pe burtieră: „Şedinţa decisivă a liberalilor, tensiuni uriaşe în partid”.

Digi 24 a alternat două burtiere: „Bolojan şi Veştea, faţă-n faţă după acuzaţiile de trădare” și „Veştea, desemnat fără acordul PNL”.

Conducerea PNL s-a reunit luni după-amiază într-o ședință a Biroului Politic Național pentru a discuta poziția partidului față de susținerea premierului desemnat să formeze guvernul Adrian Veștea. Nominalizarea lui Veștea a fost făcută de președintele Nicușor Dan fără consultarea partidelor parlamentare.

În cadrul ședinței, Ilie Bolojan a cerut vot pentru reconfirmarea faptului că PNL nu va mai intra la guvernare cu PSD. Reconfirmarea a fost aprobată cu 39 de voturi favorabile, zece împotrivă și cinci abțineri.