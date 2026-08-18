Ședințe la USR după ce CCR a declarat constituțional amendamentul care îl poate lăsa pe Fritz fără mandat / De ce sunt convocați membri din toată țara

Biroul Național al USR se reunește marți seară pentru a convoca, pentru ziua de miercuri, ședința Comitetului Politic. Este forul superior de conducere al partidului între congrese și reunește membri din toată țara.

Dominic Fritz este președinte al USR din iunie 2025 și primar al Timișoarei din septembrie 2020, fiind reales în alegerile din 2024.

Surse din USR spun că liderii vor cere un vot pentru reconfirmarea lui Dominic Fritz în funcția de președinte al partidului, după ce luni a trecut de Curtea Constituțională amendamentul PSD prin care primarul de la Timișoara își poate pierde mandatul.

„Nu am auzit pe nimeni care să îl conteste intern pe Dominic sau să creadă că retragerea lui ar fi o soluție”, au declarat pentru HotNews surse din partid.

Amendamentul care a trecut luni de Curtea Constituțională prevede că aleşii aflaţi în funcţie, pentru care s-a constatat definitiv incompatibilitatea sau conflictul de interese anterior noii legi, îşi pierd mandatul în termen de 30 de zile. El a trecut de comisii cu voturi de la AUR.

Ulterior, în Parlament, legea integrității, din care face parte amedamentul, a trecut inclusiv cu voturi de la USR și PNL. După adoptare, ea a fost atacată la CCR de parlamentari USR-PNL și de președintele Nicușor Dan.

Fritz își poate pierde mandatul de primar

„Dacă președintele va promulga legea ANI, mandatul meu de primar va înceta în 30 zile, ca o sancțiune retroactivă pentru lucruri care s-au întâmplat înainte să intre în vigoare legea. Nevoia mafiei privilegiaților de a scăpa de mine îi face să acționeze disperat până într-acolo încât demolează bazele democrației”, a reacționat liderul USR imediat după decizia Curții.

Marți dimineață, Fritz a avut o nouă reacție, postând pe Facebook un mesaj ironic: „Tot nu votăm un guvern PSD”.

Pentru ca legea ANI să meargă mai departe și să fie promulgată de președintele Nicușor Dan, trebuie sa fie pusă în acord cu decizia Curții Constituționale. Va fi nevoie de convocarea ședințelor de plen la Camera Deputaților și la Senat pentru a elimina amendamentul declarat neconstituțional de CCR. Apoi, președintele fie promulgă legea, fie o retrimite în Parlament pentru reexaminare.

În 19 iunie, la o zi după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că primarul este în conflict de interese, Biroul Național al USR a decis, cu unanimitate de voturi, ca Dominic Fritz să rămână președintele partidului.

„Considerăm că decizia ICCJ este profund nedreaptă și disproporționată. Vorbim despre o situație în care nu există niciun folos personal, niciun prejudiciu și nicio faptă de corupție, ci despre o interpretare excesivă a legislației privind conflictul de interese”, spunea atunci Cristian Seidler, purtătorul de cuvânt al USR.