Șefa Agenției Naționale de Meteorologie, anunț de ultimă oră despre incendiul și norul uriaș de fum din București. În ce direcție se îndreaptă fumul

Incendiu la un spațiu de depozitare din Sectorul 2 al Capitalei. FOTO: ISU București-Ilfov

Elena Mateescu a anunțat în direct la Antena 3 CNN că circulația aerului este slabă, iar norul de fum se deplasează lent către vest.

„ANM a emis un comunicat în baza simulărilor și conform datelor circulația aerului este foarte slabă. Norul de fum e în deplasare lentă către vest. Eu locuiesc în sectorul 4 și am primit și eu un mesaj. Colegii de la ANPM monitorizează și ei. Dacă vorbim de sectorul 2,3,4 circulația se face spre Vest. Deplasarea e foarte lentă și totuși de amploare. Este o situație de calm atmosferic în București”, a declarat Elena Mateescu la Antena 3 CNN.

Primăria Sectorului 2 al Capitalei le-a transmis un mesaj cetățenilor.

„Vă informăm că, în urma unui incendiu produs la acoperișul unui spațiu de depozitare situat pe strada Fântânica (zona Antrefrig), se înregistrează degajări semnificative de fum.

Pentru siguranța dumneavoastră, vă recomandăm să:

mențineți ferestrele și ușile închise;

limitați deplasările în zona afectată;

apelați imediat numărul unic 112 în cazul apariției unor probleme respiratorii sau a oricărei situații de urgență;

rămâneți calmi și acționați cu prudență.

Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență intervin la fața locului, iar Primăria Sectorului 2 a dispus suplimentarea resurselor de intervenție prin mobilizarea cisternelor aparținând Direcției de Mobilitate Urbană și operatorului de salubritate. Vom reveni cu informații actualizate pe măsură ce situația evoluează”.