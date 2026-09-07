Șeful agenției ONU pentru energie atomică, despre reactorul secret descoperit în Siria: Era configurat pentru astfel de arme

O facilitate secretă siriană care datează din timpul regimului fostului președinte Bashar al-Assad era configurată pentru arme nucleare, a declarat luni, la Viena, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, relatează agenția DPA, citată de Agerpres.

Șeful agenției ONU de supraveghere nucleară a declarat că nu dorește să emită judecăți privind intențiile sirienilor, dar o a observat că reactorul a cărui construcție nu a fost încheiată era destinat producției eficiente de material care „ar fi fost potrivit pentru fabricarea de arme nucleare”.

AIEA cooperează cu actualul guvern sirian pentru a investiga programul nuclear din timpul fostului președinte Bashar al-Assad. Experții AIEA au intrat recent în posesia a tone de stocuri anterior necunoscute de uraniu și bare de combustibil nuclear.

În 2007, Israelul a atacat și distrus situl unui reactor nuclear aproape finalizat.

În 2011, șeful AIEA a ajuns la concluzia că facilitatea de la Dair Alzour avea similarități cu reactorul din Coreea de Nord, un stat care deține arma nucleară. La momentul respectiv, AIEA nu a precizat explicit dacă facilitatea siriană era adecvată pentru un program nuclear militar.

Fostul regim sirian a negat că ar fi avut astfel de intenții. Bashar al-Assad a fost înlăturat de la putere în decembrie 2024.

În timp ce actualul guvern sirian condus de președintele interimar Ahmed al-Sharaa a dezvăluit detalii ale fostului program nuclear, conducerea Iranului blochează cooperarea cu AIEA de luni de zile. Printre alte lucruri, experții AIEA nu au primit explicații privind scopul fostelor facilități nucleare iraniene.

Grossi a spus că Siria și Iran sunt două cazuri diferite. El a observat abordarea transparentă a Siriei, care a ajutat țara să reconstruiască relații cu alte state. „Acest lucru ar trebui poate să le dea de gândit și celorlalți”, a spus Grossi, referindu-se la Teheran.