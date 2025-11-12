Șeful celei mai mari bănci din SUA, JP Morgan, și directorii de pe Wall Street, chemați la o cină privată la Casa Albă

Președintele american Donald Trump este așteptat să găzduiască miercuri o cină privată la Casa Albă cu mai mulți directori executivi de top, printre care Jamie Dimon, CEO-ul JPMorgan Chase, a declarat un oficial al administrației pentru agenția de presă Reuters.

Întâlnirea, la care va participa și directorul executiv al Nasdaq, indică eforturile lui Trump de a aprofunda relațiile cu liderii marilor corporații, în contextul în care administrația sa lansează noi inițiative menite să consolideze piețele de capital din SUA și să reconstruiască lanțurile de aprovizionare interne considerate vitale pentru securitatea națională.

JP Morgan, cea mai mare bancă din țară, a anunțat un program de investiții de 1,5 trilioane de dolari, pe o perioadă de zece ani, destinat industriilor esențiale pentru securitatea națională și reziliența economică a SUA, incluzând aici lanțul de aprovizionare și producția, apărarea și industria aerospațială, independența energetică și tehnologiile intermediare.

În cadrul acestui plan, banca va investi până la 10 miliarde de dolari prin investiții directe în capitaluri proprii și capital de risc, în special în companii americane esențiale pentru securitatea națională și reziliența economică.

Un oficial al Casei Albe a confirmat că Trump se va întâlni cu lideri din domeniul financiar, dar nu a confirmat lista invitaților.

Trump a organizat o serie de întâlniri private cu lideri din mediul de afaceri în ultimele luni, în contextul în care administrația sa încearcă să promoveze creșterea economică, în timp ce gestionează tensiunile cu partenerii comerciali globali.

Agenda sa economică mai amplă se concentrează pe extinderea producției interne, relocalizarea industriilor cheie și valorificarea investițiilor din sectorul privat pentru a asigura poziția Statelor Unite în lanțurile de producție de înaltă tehnologie și de aprovizionare cu energie.