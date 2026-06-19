Șeful celei mai mari companii petroliere din Rusia despre criza de combustibil: „Situația nu este ușoară” / Cine are garantată aprovizionarea

Coadă de mașini la o benzinărie Rosneft din Rusia. Foto: Anton Martynov | Dreamstime.com

Situația de pe piața combustibililor din Rusia nu este ușoară, a spus vineri Igor Sechin, directorul general al celei mai mari companii petroliere din țară, Rosneft, potrivit agenției de știri de stat RIA, preluată de Reuters.

Declarația a venit la o zi după un mare atac ucrainean cu drone asupra unei rafinării din Moscova, lovită pentru a doua oară în doar câteva zile

„Există factori obiectivi, factori fundamentali și factori situaționali: cererea sezonieră ridicată și activitatea agricolă intensă coincid cu lucrări de întreținere neprogramate la rafinării”, a declarat vineri Sechin.

Atacul asupra rafinăriei sud-estul Moscovei, administrată de Gazprom Neft, a fost al doilea în trei zile și face parte dintr-o campanie ucraineană mai amplă menită să paralizeze industria petrolieră, ale cărei venituri contribuie la finanțarea efortului de război al Rusiei.

Rafinăria Tuapse a companiei Rosneft, situată la Marea Neagră, a fost, de asemenea, ținta unui atac și și-a întrerupt activitatea în luna aprilie.

Cine are „garantată” aprovizionarea cu combustibili

Sechin a susținut că rețeaua proprie a Rosneft, formată din peste 3.000 de benzinării, funcționează normal.

El a adăugat că Rosneft consideră aprovizionarea pieței interne cu combustibil o prioritate și că nu exportă deloc combustibil.

„În circumstanțele actuale, garantăm aprovizionarea cu combustibili a obiectivelor de importanță socială, a întreprinderilor finanțate de stat, a industriei și a companiilor agricole. Practic, nu există restricții de realimentare la stațiile noastre de benzină”, a declarat șeful Rosneft.

Un martor Reuters a declarat vineri că angajații unor stații Rosneft din regiunea Moscovei le spun clienților că alimentarea cu combustibil nu este posibilă din motive tehnice și îi roagă să revină peste câteva ore.

Criza carburanților

Situația generală a combustibililor din Rusia pare să se agraveze, potrivit Kyiv Post.

Astfel, mai multe regiuni ruse se confruntă cu penurie de combustibili, apărând restricții privind vânzarea benzinei chiar și în orașe mari precum Moscova și Sankt Petersburg.

The Moscow Times a scris, citând analiștii de la Energy Intelligence, că volumele de rafinare a petrolului din Rusia au scăzut sub 4 milioane de barili pe zi în prima săptămână a lunii iunie – cel mai redus nivel din ultimii 21 de ani.

Conform acestor estimări, aproape o treime din capacitatea de rafinare a Rusiei – aproximativ 2,14 milioane de barili pe zi – este în prezent oprită din cauza atacurilor cu drone ucrainene.

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