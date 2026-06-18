VIDEO Flăcări și fum deasupra Moscovei: presa rusă admite „cel mai mare atac ucrainean cu sute de drone” asupra capitalei. Care sunt urmările

Una dintre cele mai mari rafinării din Rusia, aflată la 15 kilometri de Kremlin, a fost lovită pentru a doua oară, joi dimineață, iar alte drone au căzut în Moscova, în ceea ce Tass și Kommersant numesc „cel mai mare atac ucrainean” asupra capitalei Rusiei.

Dronele ucrainene au atacat Rafinăria de petrol din Moscova (MNPZ) pentru a doua oară în această săptămână, în dimineața zilei de joi, provocând noi pagube vizibile.

Imaginile postate pe rețelele sociale au surprins incendiile provocate de atacuri în complexul rafinăriei.

Sute de drone au țintit regiunea, în ceea ce pare a fi cel mai amplu atac ucrainean cu drone asupra capitalei, au scris agenția rusă Tass și ziarul Kommersant.

Potrivit presei ruse, cel puțin 17 persoane au fost rănite.

A panorama of the largest oil refinery in Moscow.



Morning of June 18th. pic.twitter.com/JOFkYaARWw — Exilenova+ (@Exilenova_plus) June 18, 2026

„Forțele de apărare aeriană continuă să respingă un atac de amploare. Mai multe drone au reușit să ajungă la MNPZ. Se iau măsuri pentru a atenua consecințele”, a scris primarul Moscovei Serghei Sobianin.

Sobianin a mai spus că resturile dronelor doborâte au căzut pe terenul centrului comercial Sadovod – una dintre cele mai mari piețe din Moscova și un important centru de electronice – avariind una dintre clădiri.

În total, 190 de drone ucrainene ar fi fost doborâte de apărarea aeriană rusă în timpul raidului, care a durat între orele 4:00 și 7:00 dimineața, a adăugat primarul, potrivit Tass.

Mai multe incendii la rafinărie

La ora 4:40 dimineața, canalul ucrainean de monitorizare Exilenova+, de pe Telegram, a semnalat prezența unor drone de atac FP-1 în spațiul aerian de deasupra Moscovei.

Până la ora 5:14 dimineața, exploziile se auzeau în tot orașul.

„Unul dintre cele mai sigure orașe din lume, care găzduiește una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia centrală, este cuprins de flăcări. Consecințele războiului lui Putin sunt surprinse în imagini video. Mitul «Moscovei inaccesibile» a fost demontat definitiv”, a relatat Exilenova+.

Anyone who just woke up, please at least comment on the posts at the top.

🤪 pic.twitter.com/blwCLOP799 — Exilenova+ (@Exilenova_plus) June 18, 2026

O actualizare de la ora 7:58 dimineața indica faptul că cel puțin cinci incendii s-au produs la rafinărie, iar exploziile continuau.

Imaginile postate pe X au surprins o explozie a unui depozit de petrol, capacul fiind proiectat în aer de forța deflagrației.

Footage of a Ukrainian attack drone hitting a storage tank at the Moscow Oil Refinery this morning, sending the tank lid perfectly soaring hundreds of feet. pic.twitter.com/2GIHEGk52M — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 18, 2026

Situată la doar 15 kilometri de Kremlin, rafinăria MNPZ, deținută de Gazprom Neft, aprovizionează până la 40% din piața de combustibili din Moscova și aproximativ 70% din benzina consumată în Moscova și în regiunea înconjurătoare.

Capacitatea de prelucrare a rafinăriei depășește 12 milioane de tone de petrol pe an.

Lovituri în tot orașul și în regiune

Conform analizei efectuate de publicația rusă Astra OSINT, cel puțin o clădire rezidențială a fost, de asemenea, lovită în Moscova.

„Pe baza imaginilor video capturate de martori oculari, un analist Astra OSINT a stabilit că atacul a lovit o clădire rezidențială cu mai multe etaje din microdistrictul 16 Novie Kotelniki. Impactul a afectat etajele superioare. Imaginile au fost filmate pe strada Dorkina”, a spus canalul.

Sobianin nu a menționat în declarațiile sale oficiale niciun atac asupra unei clădiri rezidențiale.

Guvernatorul regiunii Moscovei, Andrei Vorobiov, a declarat că, în timpul atacului asupra capitalei, o dronă a lovit și un bloc de apartamente de pe strada Gagarin din Zhukovski.

În Liuberți, resturile unei drone au avariat un centru de fitness și o clădire dintr-o zonă industrială. De asemenea, acoperișul centrului comercial „Belaia Dacha” a luat foc.

Loviturile au blocat transportul aerian. Patru aeroporturi din regiunea Moscovei – Șeremetievo, Vnukovo, Domodedovo și Jukovski – nu acceptă și nu efectuează zboruri în acest moment, a anunțat Ministerul Transporturilor din Rusia, potrivit Kommersant.

Dronele au lovit și în Rostov

Între timp, aproximativ 60 de drone ar fi atacat regiunea Rostov din Rusia în cursul nopții, potrivit Kyiv Post.

Un atac asupra orașului Gukovo a provocat moartea unei persoane și rănirea a două, a declarat guvernatorul Iurii Sliusar.

Potrivit lui Sliusar, atacul a provocat „două incendii la clădiri comerciale”.

Astra, citând fotografii realizate de martori oculari, a relatat că un depozit de petrol a luat foc.

„Pe baza unui videoclip publicat de canalul de monitorizare Supernova+, un analist OSINT de la Astra a stabilit că depozitul de petrol de pe strada Karl Marx a luat foc. Imaginile au fost filmate de pe strada Kostiușkina”, se arată în relatare.

Nu există date oficiale precise în surse deschise cu privire la capacitatea de stocare a depozitului de petrol din Gukovo.

Cu toate acestea, imaginile satelitare Google din 2026 indică faptul că instalația conține opt rezervoare de stocare utilizate pentru produse petroliere, cu linii de cale ferată care traversează amplasamentul, a adăugat canalul de monitorizare.

Confirmări de la Zelenski

Președintele Volodimir Zelenski a confirmat ulterior lovitura asupra MNPZ într-o postare pe rețelele sociale.

„Lansările noastre de rachete cu rază lungă de acțiune au ajuns din nou în regiunea Moscovei: pentru a doua oară într-o săptămână, Rafinăria de petrol din Moscova a fost lovită”, a scris el.

A Ukrainian-made winged drone missile in flight somewhere over the Moscow region. pic.twitter.com/2BS8Wf7OW7 — Exilenova+ (@Exilenova_plus) June 18, 2026

El a adăugat că au fost lovite și ținte din regiunea Rostov din Rusia și din teritoriile ocupate ale Ucrainei.

„Un răspuns pe deplin just la atacurile rusești asupra orașelor și comunităților noastre și un alt rezultat important al eforturilor soldaților noștri împotriva instalațiilor care susțin mașina de război rusă”, a scris Zelenski.

Președintele a mulțumit Forțelor de Apărare și Securitate ale Ucrainei pentru eforturile comune.

„În aceste zile, toți partenerii noștri au remarcat precizia și eficacitatea atacurilor noastre cu rază medie de acțiune și a sancțiunilor cu rază lungă de acțiune. Este timpul să punem capăt acestui război, iar Rusia trebuie să ia măsurile necesare în direcția diplomației”, a adăugat el.

Loviturile anterioare asupra rafinăriei

Ucraina a lovit marți dimineața, 16 iunie, un depozit de petrol din regiunea Krasnodar din Rusia și a vizat cea mai mare rafinărie de petrol din Moscova.

Exilenova+ a relatat atunci că Moscova a fost ținta unui atac cu drone și a publicat înregistrări video care ar arăta, se pare, atacurile.

Observatorii au afirmat ulterior că rafinăria – descrisă ca fiind puternic protejată de sisteme dense de apărare antiaeriană – era în flăcări.

Conform datelor preliminare, unitatea principală de prelucrare a petrolului ELOU AVT-6 a fost avariată, iar la instalație a izbucnit un incendiu.

„Rafinăria din Moscova este implicată în aprovizionarea armatei de ocupație. Produsele companiei reprezintă peste 38% din consumul de combustibil din regiunea capitalei. În special, uzina furnizează combustibil de aviație aeroporturilor Domodedovo, Vnukovo, Șeremetievo și Jukovski”, a declarat Statul Major General al Ucrainei într-un raport oficial.

În urma atacului, agenția Reuters a relatat că rafinăria a fost închisă și și-a încetat complet procesarea țițeiului. Cu toate acestea, o sursă a afirmat că instalația ar putea să-și reia activitatea la o capacitate redusă în următoarele câteva zile.

Criza carburanților

Situația generală a combustibililor din Rusia pare, de asemenea, să se agraveze, scrie Kyiv Post.

POtrivit informațiilor, mai multe regiuni ruse se confruntă cu penurie de combustibil, apărând restricții privind vânzarea benzinei chiar și în orașe mari precum Moscova și Sankt Petersburg.

După cum a relatat The Moscow Times, citând analiștii de la Energy Intelligence, volumele de rafinare a petrolului din Rusia au scăzut sub 4 milioane de barili pe zi în prima săptămână a lunii iunie – cel mai redus nivel din ultimii 21 de ani.

Conform acestor estimări, aproape o treime din capacitatea de rafinare a Rusiei – aproximativ 2,14 milioane de barili pe zi – este în prezent oprită din cauza atacurilor cu drone ucrainene.