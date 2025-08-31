Șeful celui mai mare producător de petrol din Rusia este supărat pe OPEC / Atac și la politica monetară a Băncii Centrale a Rusiei

Directorul executiv Rosneft a spus că veniturile nete ale gigantului rus au scăzut cu peste 68%, până la 245 de miliarde de ruble (3 miliarde de dolari) în prima jumătate a anului, din cauza prețurilor scăzute ale petrolului, afectate de creșterea producției din Arabia Saudită și alte state OPEC, transmite Reuters.

Declarațiile șefului celui mai mare producător de petrol din Rusia, Igor Sechin, un vechi aliat al președintelui Vladimir Putin, au fost primele semne de neliniște din partea Rusiei din ultimele luni cu privire la strategia OPEC+ de accelerare a creșterii producției.

Sechin este cunoscut pentru scepticismul său față de cooperarea cu OPEC. El a afirmat că reducerile de producție ale grupului au stimulat creșterea producției Statelor Unite, care în ultimii ani au devenit cel mai mare producător mondial de petrol.

Surse din industrie au afirmat că Rusia și-a exprimat îngrijorarea în cadrul reuniunilor OPEC+ cu privire la creșterile de producție mai rapide decât cele planificate, deși în cele din urmă a susținut aceste măsuri.

Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații săi conduși de Rusia, un grup cunoscut sub numele de OPEC+, au redus producția timp de mai mulți ani pentru a susține prețurile petrolului.

„Motivul principal este creșterea producției OPEC”

Grupul, care produce aproximativ jumătate din petrolul mondial, și-a schimbat cursul în acest an în încercarea de a recâștiga cotă de piață, stimulat în parte de apelurile președintelui american Donald Trump către OPEC de a crește producția.

„Prima jumătate a anului a fost caracterizată de o scădere a prețurilor petrolului, în principal din cauza supraproducției de petrol. Motivul principal este creșterea activă a producției de către țările OPEC, inclusiv Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Irak și Kuweit”, a declarat Sechin sâmbătă.

Sechin a afirmat că surplusul de pe piața mondială a petrolului, potrivit Rosneft și agențiilor importante din domeniu energiei, va ajunge la 2,6 milioane de barili pe zi în al patrulea trimestru și va scădea la 2,2 milioane de barili pe zi în 2026.

El și-a repetat criticile la adresa politicii monetare agresive a băncii centrale a Rusiei, care, potrivit lui, a susținut o rublă puternică.

Declarația vine în contextul în care o monedă puternică îi dezavantajează în general pe exportatori, care schimbă valuta internațională în moneda locală și primesc mai puțin dacă aceasta se întărește.