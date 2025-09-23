Șeful CFR, reacție după ce a fost fotografiat purtând un ceas Patek Philippe. Modelul costă peste 100.000 de dolari / „Este o replică din Turcia”

Fotografii și imagini video intrate în posesia G4Media.ro îl arată pe directorul general al Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA, Ion Alexandru Simu, purtând un ceas Patek Philippe, cu o valoare de achiziție de peste 100.000 de dolari pe site-urile de profil. Simu se apără spunând că ceasul nu este original.

Într-o reacție pentru Club Feroviar, directorul CFR spune că ceasul Patek Philippe este o replică achiziționată din Turcia cu 200 de dolari. „Am două acasă, invit pe cine vrea să vină la mine să le fotografieze”, a spus Simu.

Fotografii cu ceasul de lux

Jurnaliștii G4Media au publicat, luni, fotografii care îi arată pe Ion Alexandru Simu, directorul CFR SA, și Victor Adrian Istrati, fostul director al Regionalei CFR Timișoara, care stau de vorbă la o masă din Mall Băneasa, București. Întâlnirea a avut loc în luna mai și a fost confirmată de Istrati pentru sursa citată.

În fotografii, directorul companiei feroviare de stat poartă un ceas Patek Philippe Nautilius, un brand de ceasuri de lux. Modelul purtat de Simu poate ajunge la până la 160.000 de dolari, pe site-ul Farfetch.

Jurnaliștii de la G4Media spun că Simu le-a blocat numărul de telefon pe WhatsApp, după ce aceștia i-au trimis fotografiile și au cerut o reacție.

De asemenea, publicația a scris că și Istrati poartă un ceas Rolex, care costă între 10,000 și 12,000 de euro. În conversația cu jurnaliștii, bărbatul a precizat că l-a purtat de probă, însă nu l-a mai achiziționat pentru că „era prea greu”.

Modelul de ceas purtat de Ion Alexandru Simu / Foto: Captură ecran Farfetch

Niciunul dintre cei doi nu au trecut ceasurile în declarațiile de avere.

Directorul CFR, urmărit penal de DNA

Ion Alexandru Simu a fost pus sub urmărire penală de către DNA, în ianuarie 2023, instigare la abuz în serviciu și instigare la uzurparea funcției. În același dosar este urmărit și Petru Ceșa, directorul general adjunct tehnic al companiei, pentru abuz în serviciu și uzurparea funcției.

Cei doi sunt acuzați de numirea ilegală a lui Simu la conducerea companiei și de concedierea unei angajate pe care o suspectau că ar fi transmis jurnaliștilor detalii despre deciziile ilegale de numire.

Ion Alexandru Simu este director al CFR SA din decembrie 2021, venind din funcția de consilier la Sucursala Regională CF Timișoara. Între 2014 și 2020 a fost director al Sucursalei Regionale CF Timișoara. Despre Simu, presa a scris că a reușit să ocupe succesiv trei funcții în patru zile la CFR SA, iar despre Petru Ceșa s-a scris în contextul prieteniei sale cu Ion Alexandru Simu și presupuse ilegalități la Regionala Cluj.