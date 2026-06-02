Șeful unei companii americane merge împotriva curentului, în era AI: Angajează 20.000 de absolvenți și refuză „indicatorul vanității”

De luni de zile, cele mai influente voci din domeniul inteligenței artificiale (AI) – printre care Sam Altman, de la OpenAI, și Dario Amodei, de la Anthropic – au avertizat că joburile de nivel inferior din sectorulul muncii de birou se îndreaptă spre dispariție. În ultimele săptămâni, amândoi au făcut un pas față de acele declarații.

Și, potrivit CEO-ului companiei Cognizant, Ravi Kumar S., care coordonează o forță de muncă de peste 350.000 de angajați, aceste semnale nu au fost doar o previziune greșită – ci o campanie de alarmare, scrie marți Fortune.

„A existat o oarecare campanie de alarmare din cauza informațiilor despre faptul că va avea loc o prăbușire a locurilor de muncă”, a declarat Kumar luni, la Summitul COO al cunoscutei publicații americane de business și economie, desfășurat la Scottsdale, Arizona. Dimpotrivă, „cred că vor fi mai multe locuri de muncă”, a spus el.

Cognizant, o companie multinațională americană care oferă consultanță IT, servicii software și outsourcing, nu a fost ferită de restructurări și concedieri, pe măsură ce se pregătește pentru era AI. Dar Kumar i-a spus directorului editorial executiv al revistei Fortune, Diane Brady, că firma lui, fondată în 1994, a angajat 20.000 de absolvenți de facultate fără experiență doar anul trecut – și se așteaptă ca acest număr să fie și mai mare până în 2026.

Unele dintre aceste joburi se vor încadra probabil în noua strategie AI Builder a companiei, care introduce două noi poziții: inginer certificat Frontier și operator de afaceri Frontier. Și chiar dacă Cognizant este axată pe domeniul tehnologic, candidații nu au nevoie de o pregătire tehnică pentru ca să fie potriviți acestor posturi.

„Ar putea fi un absolvent de istorie cu abilități de identificare și utilizare a activităților bazate pe agenți (pe AI, n.r.). Ar putea fi un absolvent de biologie, domeniu cunoscut și sub denumirea de științe ale vieții. Ar putea fi un contabil din zona resurselor umane care poate utiliza terminalele de agenți Claude din jurul său”, a arătat șeful Cognizant.

Piramida forței de muncă va începe să se aplatizeze, a adăugat Kumar, deoarece este nevoie în continuare atât de lucrători la nivel de începători, cât și de lideri care să ghideze direcțiile (de altfel, el a indicat că directorul de operațiuni are cel mai important rol din orice companie). Dar în mijloc, a spus Kumar, este locul unde inteligența artificială va prelua controlul.

„AI-urile se vor afla în mijlocul unui flux. Dacă vrei să ai o mulțime de locuri de muncă în față, vei avea o mulțime de locuri de muncă în spate”, a spus el. „Acestea vor fi locuri de muncă de validare și verificare, iar celelalte vor fi locuri de muncă de autentificare. Acum, când ai o piramidă cu o bază plată, cea mai mare provocare este că straturile de mijloc vor fi mai subțiri”, a precizat șeful companiei americane.

Maximizarea consumului de tokenuri – strategia greșită în privința AI-ului, crede Kumar

Pe măsură ce companiile s-au întrecut în a demonstra creșteri ale productivității datorate AI, multe dintre ele au adoptat consumul de tokenuri ca principal indicator de măsurare. Meta, Amazon și OpenAI se numără printre cele care s-au bazat pe indicatorii de consum de tokenuri ca măsură internă a productivității. Kumar consideră că aceasta este o abordare greșită.

„În ultimii doi ani, modul în care ai consumat token-uri și cât de multe token-uri ai consumat a fost un indicator al vanității”, a spus el. „Nu cred că ar trebui să echivalezi acest lucru cu numărul de ore plătite. Nu cred că ar trebui să echivalezi acest lucru cu productivitatea”, a adăugat CEO-ul Cognizant.

În schimb, Kumar susține că a ști cum și când să implementezi tokenizarea în mod strategic va deveni o disciplină de sine stătătoare — una pe care echipele individuale vor trebui să o dezvolte și să o perfecționeze pe baza fluxurilor de lucru specifice și a obiectivelor de afaceri.

„Trebuie să se bazeze pe activitatea intensă a companiei”, a mai spus el în cadrul unei conferințe organizate Fortune și intitulată „Marea restructurare: Regândirea strategiei de talente în era AI”.

În viziunea lui Kumar, schimbarea mai amplă constă în renunțarea completă la măsurarea inputurilor: „Trebuie să trecem de la livrarea de proiecte, livrarea de ore facturabile și asumarea rezultatelor, iar în final trebuie să garantăm acele rezultate și să fim plătiți pentru ele. Cred că acesta este viitorul. Cred că ne vom reinventa, iar cine va reinventa acest viitor va fi câștigătorul de cealaltă parte.”