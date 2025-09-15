Șeful companiei care i-a transportat pe mercenarii lui Horațiu Potra în Congo, reținut. Compania sa aeriană, acuzată că a prejudiciat statul de 12 milioane de lei / A promis un avion către ANAF

Jurgen Faff, omul de afaceri care deține compania Fly Lili, a fost reținut, luni după-amiază, pentru 24 de ore, conform Poliției Capitalei. Bărbatul a cărei companii a transportat mercenarii lui Horațiu Potra în Congo este acuzat că nu a plătit statului datoriile companiei în valoare de 12 milioane de lei, notează G4Media.

Omul de afaceri Jurgen Faff a fost audiat, luni, de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, conform publicației citate.

În urmă cu o săptămână, autoritățile române au făcut percheziții la firma aeriană Fly Lili, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ 12 milioane de lei, conform Context.ro. Într-o reacție acordată jurnaliștilor, omul de afaceri din Sibiu a declarat că a promis plata datoriilor firmei cu un avion către ANAF.

Un comunicat al procurorilor specifica că firma nu a plătit statului contribuții și taxe datorate pentru salariile angajaților în valoare de peste 12 milioane de lei, relatează sursa citată. Atunci, autoritățile au dus la audieri două persoane în calitate de martori, fiind vorba despre contabila și directorul companiei.

«Am fost acolo și am spus: „Măi, uite, nu faceți asta (blocarea conturilor, n.red), că dacă faceți asta ne blocați complet și mai bine vă dau o garanție. Dacă eu, cumva, în următorul an nu vă plătesc aceste datorii, luați avionul și îl executați, că este mai valoros ca ce datorez eu»”, a declarat Faff pentru Context.ro.

Zeci de zboruri pentru mercenarii lui Potra

Mai multe publicații, printre care și publicația independentă Context, au dezvăluit că firma aeriană deținută de Jurgen Faff a efectuat mai multe zboruri pentru a transporta mercenarii angajați de Horațiu Potra.

Jurgen Faff a povestit că nu îl cunoștea pe Potra înainte de colaborarea cu acesta și gruparea Wegner.

„A venit el când a aterizat avionul în Congo, a dat 100 de euro la cabin crew, a adus banane. Era foarte OK. (…) Adică, cu noi a fost foarte OK. S-au plătit de fiecare dată în avans toate zborurile. Fără nicio problemă”, a declarat Faff, potrivit Context.

Jurgen Faff s-a născut în județul Sibiu unde, după Revoluția din 1989, și-a deschis mai multe firme în diverse domenii, de la producția obiectelor din lemn la cafenele. Pentru una dintre afaceri, Faff a încasat două milioane de euro de la statul român pentru un teren de golf care nu a fost construit până în ziua de astăzi, notează jurnaliștii de la publicația de jurnalism de investigație. Cazul a fost cercetat de DNA, dar dosarele au fost clasate.