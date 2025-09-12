Șeful de la „Apele Române” a fost demis. Ce i-a reproșat ministra Mediului lui Sorin Lucaci

Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat, vineri seară, că l-a demis pe Sorin Lucaci din funcția de director al Administrației Naționale „Apele Române”, ministrul invocând faptul că România a pierdut 300.000.000 de euro prin PNRR din cauza nerealizării infrastructurii de apărare împotriva inundațiilor.

„Am luat astăzi decizia de a-l demite pe Directorul Administrației Naționale „Apele Române”, domnul Sorin Lucaci. România a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, bani esențiali pentru infrastructura critică de apărare împotriva inundațiilor.Nu s-a construit niciun kilometru de dig din peste 400 care puteau fi construite. Din cele 13 baraje prevăzute, unul singur va mai fi finanțat. Din 13 poldere, a mai rămas un singur polder. Restul fondurilor au fost tăiate de Comisia Europeană”, a scris Diana Buzoianu într-o postare pe Facebook.

Buzoianu a spus că persoana care va asigura interimatul conducerii de la „Apele Române” va avea „un mandat de transparentizare și reorganizare”.

Ministrul Mediului nu și-a ascuns până acum intenția de a schimba conducerea Administrației Naționale „Apele Române”, eșecul utilizării fondurilor din PNRR fiind doar unul dintre motivele invocate.

Însă Buzoianu a amânat decizia afirmând că așteaptă raportul corpului de control privind situația de la salina Praid.

„Aştept zilele acestea raportul Corpului de Control de la premierul ţării pe zona Praid, care este aproape finalizat, trebuie doar să mai fie asumat şi transmis în formă finală. În momentul în care va apărea acest raport de la Praid, eu voi lua o decizie instantaneu cu privire la directorul Apele Române. Mi s-ar fi părut normal să-şi dea demisia de mult timp deja. Nu a făcut asta, dar nu este niciun fel de problemă. Vom avea zilele acestea raportul Corpului de Control”, declara Buzoianu pe 3 august.

Un alt reproș adus celor de la „Apele Române” a fost legat de costurile imense ale chiriei pentru sediul central, de 54.000 de euro pe lună.

„Noi nu mai putem să mergem înainte cu contracte de zeci de mii de euro în fiecare lună doar pentru a putea să aibă un sediu în mijlocul Bucureștiului, în buricul târgului, acești oameni, care cu siguranță fac o treabă care trebuie să fie utilă pentru noi toți, dar în același timp trebuie să fie și proporțională și cu ce bani au”, a adăugat ministrul Diana Buzoianu.