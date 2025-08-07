Șeful gigantului Intel trebuie să-și dea demisia „imediat”, solicită Trump, arătând cu degetul spre China

Președintele american Donald Trump a cerut joi demisia „imediată” a noului șef al companiei americane de semiconductori și procesoare Intel, la o zi după ce un senator republican și-a exprimat îngrijorarea cu privire la posibile legături cu companii chineze, despre care a spus că reprezintă un pericol pentru securitatea națională, informează AFP.

„CEO-ul Intel se confruntă cu un conflict de interese grav și trebuie să demisioneze imediat. Nu există altă soluție la această problemă”, a proclamat liderul de la Casa Albă pe platforma sa de socializare, Truth Social, referindu-se la Lip-Bu Tan, care a preluat funcția de director general al Intel la mijlocul lunii martie, potrivit Agerpres.

Senatorul Tom Cotton, din Arkansas (centrul SUA) i-a adresat miercuri o scrisoare președintelui companiei, Frank Yeary, exprimându-și „îngrijorarea” cu privire la posibilele legături dintre Tan și companii care „au legături cu Partidul Comunist chinez și Armata Populară de Eliberare”.

„Dl. Tan ar controla zeci de companii chineze și deține participații la companii chineze de semiconductori și înaltă tehnologie”, a acuzat Cotton în scrisoarea lui, adăugând că cel puțin opt dintre aceste companii ar avea legături cu armata chineză.

Senatorul american a menționat de asemenea că fosta companie a CEO-ului Intel, Cadence Design Systems, a „pledat vinovată de vânzarea ilegală” de produse „către Universitatea militară chineză și transfer de tehnologie către o companie chineză fără să fi obținut autorizație”.

American de origine malaeziană, Lip-Bu Tan, în vârstă de 65 de ani, și-a început cariera în industria nucleară înainte de a-și lansa propriul fond de investiții, specializat în tehnologie digitală, în special în Asia.

El a preluat conducerea gigantului specializat în microprocesoare și semiconductori în martie anul trecut, într-un context în care Intel, cândva lider în domeniu, nu a reușit să adopte inteligența artificială (AI) la timp și acum este în urma concurenților precum Nvidia, care domină piața chipurilor cu AI, dar și în spatele AMD, adversarul tradițional al Intel pe piața procesoarelor.

Intel a încheiat anul 2024 cu rezultate mai bune decât se aștepta, dar cu perspective considerate prea slabă pe piață.