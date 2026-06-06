Șeful INSCOP vorbește despre un efect neașteptat pentru Bolojan după moțiunea de cenzură: „Un balon de oxigen politic”

Sociologul Remus Ștefureac, fondator și CEO la INSCOP Research, a descris, într-un interviu la Digi24, efectele politice ale moțiunii de cenzură inițiate de AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan ca pe o reconfigurare rapidă a scenei politice.

Potrivit lui Remus Ștefureac, pe termen scurt, moțiunea de cenzură a produs efecte neașteptate în plan politic: premierul interimar Ilie Bolojan a câștigat popularitate.

„Această moțiune de cenzură, cel puțin pe termen scurt, a însemnat un balon de oxigen politic pentru premierul Bolojan, care, cumva, în loc să fie aruncat în afara politicii, a fost aruncat pe o trambulină care i-a crescut, cel puțin în această perioadă, popularitatea”, a declarat Ștefureac, în emisiunea „În fața ta”, de la Digi24, difuzată sâmbătă.

Sociologul a susținut că această evoluție este vizibilă și în sondaje.

„Acest lucru este cât se poate de evident din măsurători. Creșterea de popularitate a premierului Bolojan este chiar semnificativ mai mare decât creșterea partidului”, a explicat șeful INSCOP.

Ștefureac a spus că efecte se văd și în privința electoratului USR și PN: „O parte dintre votanții USR probabil că s-au mutat, cel puțin în această perioadă scurtă, în zona Partidului Național Liberal”.

În privința PSD, sociologul spune că „am constatat o diminuare a popularității, a intenției de vot pentru PSD cu aproximativ trei-patru procente”.

Cum stă AUR în sondaje

În ceea ce privește AUR, Remus Ștefureac a spus că formațiunea condusă de George Simion a rămas într-o zonă stabilă a intenției de vot,

„Acest electorat nu are unde să se ducă, deocamdată nu vede alternative. Fidelitatea alegătorilor față de acest partid rămâne una destul de ridicată”, a spus Ștefureac.

El a plasat intenția de vot pentru AUR în intervalul 38 – 40%. „AUR s-a menținut în acest siaj, 38–40% tot anul. Acestea sunt, în linii mari, evoluțiile intenției de vot”, a precizat sociologul.