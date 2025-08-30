Șeful Nvidia spune că AI va aduce „probabil” săptămâna de lucru de 4 zile, dar „vom fi mai ocupați decât acum”. Explicația oferită

CEO-ul corporației Nvidia, Jensen Huang, spune că lumea se află „la începutul revoluției AI”, iar adoptarea rapidă a inteligenței artificiale în toate industriile ar putea duce „probabil” la trecerea la săptămâna de lucru de patru zile, relatează revista financiară Fortune.

Cu patru zile de muncă pe săptămână, vom marca o altă schimbare în comportamentul social, similară cu revoluțiile industriale anterioare. Dar asta nu înseamnă că ritmul vieții va încetini, spune șeful celui mai mare producător de semiconductori din lume.

„Trebuie să recunosc că mi-e teamă să spun că în viitor vom fi mai ocupați decât acum”, a declarat Huang, într-un interviu acordat Fox Business Network.

El a subliniat capacitatea uimitoare a AI de a realiza rapid sarcini care consumă mult timp și a prezis că, în practică, acest lucru va permite punerea în aplicare a ideilor multor lideri de afaceri care au numeroase idei, la fel ca el.

„Majoritatea companiilor au mai multe idei decât putem pune în practică. Cu cât suntem mai productivi, cu atât avem mai multe oportunități de a pune în practică idei noi”, a spus Huang.

În același timp, Huang a remarcat că, odată cu apariția capitalismului modern, săptămâna de lucru de șapte sau șase zile a evoluat într-o lume a săptămânilor de lucru de cinci zile.

„Fiecare revoluție industrială duce la o anumită schimbare în comportamentul social”, a remarcat Huang, prevăzând că PIB-ul va crește, la fel și productivitatea.

Huang a subliniat că abilitățile AI afectează acum aproape toate sectoarele, de la cloud computing la producție, robotică și chiar vehicule autonome.

Avantaje și beneficii

Mai multe companii care au adoptat săptămâna de lucru de patru zile au înregistrat câștiguri notabile: productivitatea a crescut cu până la 24%, epuizarea profesională s-a redus la jumătate, iar fluctuația de personal a scăzut drastic, notează Fortune.

Studii la scară largă efectuate în Marea Britanie și America de Nord au constatat că lucrătorii pot obține aceleași rezultate în aproximativ 33-34 de ore pe săptămână, iar reducerea de la cinci la patru zile a dus la o îmbunătățire semnificativă a sănătății, a satisfacției la locul de muncă și la o reducere dramatică a numărului de zile de concediu medical și a ratei de demisie.

În Olanda, potrivit Fortune, angajații lucrează în mod obișnuit doar 32 de ore pe săptămână.