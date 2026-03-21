Șeful Nvidia vede un viitor în care oamenii vor ajunge croitori pentru roboți: „Va exista o întreagă industrie”

Jensen Huang a renunțat pentru scurt timp în luna mai la geaca neagră de piele pentru care este recunoscut pentru a participa la un eveniment academic organizat de Universitatea Linköping din Suedia, FOTO: Jeppe Gustafsson / Shutterstock Editorial / Profimedia Images

Jensen Huang, directorul general al Nvidia, este unul dintre „tehno-optimiștii” care nu se așteaptă la un val brusc de concedieri din cauza înlocuirii oamenilor cu instrumente de inteligență artificială (AI). Însă inclusiv el argumentează că tehnologia va schimba drastic piața muncii, creând roluri noi, inclusiv de croitori pentru roboți, relatează revista Fortune.

Huang a afirmat într-un interviu acordat lui Joe Rogan pentru podcastul său că locurile de muncă cele mai rezistente la efectul adoptării graduale a inteligenței artificiale vor fi cele care implică mai mult decât simple sarcini de rutină.

„Dacă munca ta înseamnă doar să tai legume, Cuisinart te va înlocui”, a spus Huang, referindu-se la brandul american de electrocasnice pentru bucătărie.

Pe de altă parte, unele profesii, precum radiologii, ar putea fi în siguranță, deoarece rolul lor nu constă doar în realizarea scanărilor, ci mai ales în interpretarea acelor imagini pentru a pune diagnostice.

„Analiza imaginilor este pur și simplu o sarcină în slujba diagnosticării bolii”, a explicat el.

Șeful Nvidia spune că oamenii vor dori ca roboții lor să fie diferiți de ai altora

Huang a admis că unele locuri de muncă vor dispărea, deși s-a ferit să folosească limbajul drastic al altor figuri proeminente din domeniul tehnologiei precum Geoffrey Hinton, unul dintre așa-zișii „nași ai inteligenței artificiale”, sau Dario Amodei, directorul general al companiei de AI Anthropic.

Ambii au prezis anterior o pierdere masivă a locurilor de muncă din cauza îmbunătățirii instrumentelor AI.

Totuși, piața muncii dominată de inteligența artificială pe care și-o imaginează Huang va aduce și locuri de muncă noi. Acestea ar putea include o cerere nouă pentru tehnicieni care să ajute la construirea și întreținerea viitorilor „asistenți AI”, dar și domenii noi.

„Veți avea îmbrăcăminte pentru roboți, deci o întreagă industrie, nu-i așa? Pentru că vreau ca robotul meu să arate diferit de robotul tău”, i-a spus Huang lui Joe Rogan. „Așa că va exista o întreagă industrie a modei pentru roboți”, a subliniat șeful Nvidia, cea mai valoroasă companie din lume raportat la valoarea de pe bursă.

Huang și Elon Musk mizează pe „inteligența artificială fizică”

Ideea unor roboți ce funcționează cu AI și ajung să ocupe locuri de muncă ce anterior erau ale oamenilor putea părea de domeniul science-fiction cu doar câțiva ani în urmă, dar unele dintre cele mai importante companii de tehnologie din lume încearcă deja să o transforme în realitate.

Iar printre acestea se numără inclusiv Nvidia. Jensen Huang i-a acordat interviul lui Rogan în decembrie anul trecut. Revista Fortune a readus acum în atenție comentariile sale deoarece Huang a declarat la marea convenție organizată de Nvidia pentru dezvoltatori săptămâna aceasta că așa-numita „inteligență artificială fizică” – în special robotica – reprezintă următoarea piață de peste un trilion de dolari pentru compania pe care o conduce.

Elon Musk, CEO-ul Tesla, spune deja de câțiva ani că robotul umanoid Optimus este un pilon central al strategiei viitoare de afaceri a companiei. Pe termen lung, Musk își imaginează că Tesla va deveni dintr-un producător de mașini o companie al cărei principal obiect de activitate va fi construcția de roboți.

Jurnaliștii de la revista Fortune consideră că tehnologia AI avansează atât de rapid încât are deja potențialul de a înlocui milioane de locuri de muncă și amintesc că un studiu recent al Massachusetts Institute of Technology a estimat că AI poate îndeplini în mod adecvat activități echivalente cu aproximativ 12% din joburile din SUA.

Chiar și locul de muncă ipotetic de creator de haine pentru roboți ar putea să nu fie unul de durată. Întrebat de Rogan dacă roboții ar putea ajunge, în cele din urmă, să creeze îmbrăcăminte pentru alți roboți, Huang a răspuns: „În cele din urmă, da. Și apoi va apărea altceva”.