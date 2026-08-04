Șeful OpenAI e criticat după o sugestie făcută familiilor cu copii: „Este incredibil cât de deconectați sunt acești oameni”

Sam Altman, directorul general al OpenAI, a spus la finalul anului trecut în populara emisiune „The Tonight Show” găzduită de Jimmy Fallon că a devenit imposibil să crești un copil fără să apelezi în permanență la instrumente de inteligență artificială pentru sfaturi. Acum e criticat după ce și-a prezentat o altă idee pentru familiile cu copii, relatează futurism.com.

Site-ul specializat în știință și tehnologie notează că afirmațiile precedente făcute de șeful OpenAI au conturat o imagine distopică a viitorului educației parentale, în care conexiunea umană este înlocuită de bone și chatboți ghidați de inteligență artificială.

Altman a prezentat acum o idee ceva mai palpabilă, care este posibilă deja cu actuala generație de instrumente AI accesibile publicului larg.

„Un mod interesant de a folosi ChatGPT despre care am auzit aseară: conectați calendarele familiei și explicați-i interesele copiilor voștri”, a scris acesta într-un mesaj pe care l-a publicat pe rețeaua de socializare „X”.

„În fiecare dimineață, în drum spre școală, puneți-l să creeze un podcast care să vorbească despre meciul de fotbal al unuia dintre copii din acea după-amiază, despre ziua de naștere care urmează pentru alt copil, câteva știri și așa mai departe”, a adăugat CEO-ul care anul trecut a devenit tată împreună cu soțul său, prin intermediul unei mame surogat.

Sam Altman, acuzat că ar fi rupt de realitate

Sugestia de a-i expune pe copii în mașină încă de la primele ore ale dimineții cu conținut generat de AI nu a fost primită bine de mulți oameni.

„Sau ai putea pur și simplu să vorbești cu copiii tăi”, i-a răspuns regizorul Alex Hirsch, comentariu care a strâns aproape de 20 de ori mai multe aprecieri decât sugestia inițială a lui Altman.

Alții și-au exprimat uimirea că antreprenorul miliardar a putut considera că aceasta ar fi o idee bună.

„Nu mă pot opri din a mă gândi la asta”, a scris pe X comediantul Gianmarco Soresi, răspunzându-i lui Altman. „Nu doar pentru că este o idee atât de revoltătoare, ci și pentru că ACESTA este OMUL care încearcă să convingă America să adopte AI pe scară largă, iar el este atât de rupt de interesul public încât a crezut că asta ar putea părea atractiv”, a adăugat el.

„Este incredibil cât de deconectați sunt acești oameni din tehnologie de comportamentul uman normal”, a scris și actorul Mike Dargatis.

Mesaj diferit de la președintele OpenAI

Greg Brockman, președintele OpenAI, pare în schimb să fi realizat că numărul persoanelor care ar pune un chatbot mai presus de conexiunile umane este încă extrem de mic.

„La OpenAI, mulți oameni și-au conectat ChatGPT-ul la Slack”, a scris el pe „X ” la o zi după ce Altman a publicat mesajul său.

„Oamenilor chiar nu le place atunci când ChatGPT-ul unui coleg îi contactează ca să le ceară ajutor pentru o sarcină, chiar dacă ar fi fost perfect bucuroși să facă exact aceeași muncă dacă le-ar fi cerut-o acel coleg”, a scris Brockman.

„Asta întărește ideea că oamenii țin foarte mult la relațiile umane și la faptul de a se ajuta reciproc și își doresc ca AI să le ofere mai mult timp – sau să îmbunătățească timpul petrecut împreună – nu să devină un strat care îi separă pe oameni”, a adăugat el.