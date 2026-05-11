Șeful OpenAI spune că generația Z nu mai ia decizii importante în viață fără să întrebe ChatGPT, iar studenții sunt deja cu un pas înainte

Pe măsură ce ChatGPT devine tot mai sofisticat, modul în care este folosit diferă semnificativ de la o generație la alta, potrivit directorului general al OpenAI, Sam Altman. Acesta spune că persoanele mai în vârstă folosesc chatbotul ca pe un înlocuitor pentru Google, în timp ce tinerii îl tratează tot mai mult ca pe cineva de la care cer sfaturi de viață.

„Este o simplificare grosieră, dar oamenii mai în vârstă folosesc ChatGPT ca pe un înlocuitor pentru Google. Cei de 20–30 de ani (așa numita Generație Z, n.r.) îl folosesc mai degrabă ca pe cineva de la care cer sfaturi de viață , iar studenții îl folosesc ca pe un sistem de operare”, a declarat Sam Altman la evenimentul AI Ascent organizat de Sequoia Capital în luna mai, potrivit revistei Fortune.

Sam Altman a spus că tinerii au moduri complexe de a-l configura, îl conectează la fișiere și folosesc prompturi elaborate, pe care le memorează sau le păstrează salvate.

„Mi se pare foarte interesant și impresionant. Și mai există un aspect: mulți dintre ei nu prea iau decizii importante de viață fără să întrebe mai întâi ChatGPT ce ar trebui să facă”, a spus Altman.

În 2025, OpenAI a publicat un raport în care arăta că tinerii de vârstă universitară din SUA folosesc ChatGPT mai mult decât orice altă categorie de utilizatori sau orice alt caz de utilizare. Compania a precizat că peste o treime dintre americanii cu vârste între 18 și 24 de ani folosesc ChatGPT.

Potrivit lui Altman, utilizatorii mai tineri pot face acest lucru deoarece ChatGPT își amintește conversațiile anterioare purtate cu utilizatorul.

„Are întregul context despre fiecare persoană din viața lor și despre ce au discutat”, a spus el.

Studiile arată că oamenii folosesc ChatGPT pentru orice, de la sfaturi despre relații până la întrebări legate de afaceri sau sănătate. Unii îl folosesc chiar ca alternativă la terapia prin conversație.

În același timp, specialiștii din aceste domenii sunt împărțiți în privința siguranței și utilității consultării ChatGPT pentru decizii importante de viață.

De exemplu, un studiu publicat în noiembrie 2023 „evidențiază necesitatea prudenței în utilizarea ChatGPT pentru informații legate de siguranță și verificarea de către experți, precum și nevoia unor considerații etice și a unor măsuri de protecție pentru ca utilizatorii să înțeleagă limitările și să primească sfaturi adecvate”.

Un alt studiu a susținut că modelele lingvistice de mari dimensiuni, precum OpenAI ChatGPT, sunt „în mod inerent sociopate”, ceea ce face dificilă încrederea deplină în sfaturile oferite de acestea.