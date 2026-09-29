Șeful Pentagonului a ordonat forțelor armate să apere integritatea alegerilor din noiembrie

Secretarul american pentru război Pete Hegseth a semnat un memorandum prin care ordonă armatei să apere alegerile de la jumătatea mandatului președintelui Donald Trump împotriva ingerințelor străine, a anunțat luni Pentagonul, citat de CNN.

Comandamentul Cibernetic al SUA, entitatea militară responsabilă de războiul cibernetic, precum și agențiile de sprijin pentru operațiuni de luptă vor „desfășura capabilități avansate cibernetice și de informații” pentru a „identifica, perturba și neutraliza ingerințele străine în procesele democratice din SUA”, a precizat departamentul într-un comunicat de presă.

Memorandumul a fost emis cu aproximativ cinci săptămâni înainte de alegerile pentru Congres, așa-zisele „midterms” care sunt considerate cruciale pentru președintele Donald Trump. Un sondaj Reuters/Ipsos publicat pe 21 septembrie arată că popularitatea acestuia a ajuns la un minim istoric, iar o înfrângere pe scară largă a candidaților republicani ar putea permite democraților să recâștige controlul asupra Congresului.

Un astfel de scenariu, dacă se va împlini, l-ar lăsa pe președinte fără sprijinul legislativului SUA în implementarea agendei sale pentru restul mandatului.

Ce prevede memorandumul semnat de șeful Pentagonului

Memorandumul semnat de Hegseth ordonă Comandamentului Cibernetic să colaboreze cu Departamentul pentru Securitate Internă al SUA pentru a contracara amenințările cibernetice străine la adresa infrastructurii electorale din SUA.

CNN arată că activitățile prezentate în memorandum sunt în mare parte lucruri pe care armata și agențiile de informații americane le desfășurau pentru a proteja alegerile din SUA împotriva amenințărilor străine înainte ca Donald Trump să revină la Casa Albă în ianuarie 2025.

De exemplu, cu câteva săptămâni înainte de alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, hackeri ai Comandamentului Cibernetic au desfășurat o operațiune secretă pentru a perturba activitatea unor „troli” ruși care răspândeau informații false în rândul alegătorilor americani.

Însă cea de-a doua administrație Trump a desființat sau redus dimensiunea mai multor centre guvernamentale, în special din cadrul FBI și al Biroului Directorului Naționale de Informații, care aveau sarcina de a contracara operațiunile de influență străină.

Unul dintre sediile FBI, Foto: Jonathan Weiss / Alamy / Profimedia Images

Îngrijorări legate de ingerințe străine în alegerile din SUA

Trump a continuat de asemenea să respingă sau să pună sub semnul întrebării informațiile furnizate în trecut de serviciile americane cu privire la eforturile Rusiei și Chinei de a influența alegerile din SUA. Acești factori au generat îngrijorări pe scară largă în rândul unor foști și actuali oficiali americani responsabili de securitate națională, potrivit cărora cea de-a doua administrație Trump nu acordă prioritate protejării alegerilor din SUA împotriva amestecului străin.

Aceste îngrijorări s-au amplificat în aprilie, când generalul Joshua M. Rudd, noul șef al Comandamentului Cibernetic și al Agenției Naționale de Securitate (NSA), le-a spus congresmenilor că nu știe dacă pentru alegerile din noiembrie a fost creată o echipă militară și de informații specializată, dedicată contracarării amenințărilor străine la adresa alegerilor.

O astfel de echipă denumită „Election Security Group” a fost creată pentru fiecare alegeri generale și alegeri de la jumătatea mandatului organizate de SUA din 2020 încoace.

Grupul a fost creat ca răspuns la operațiunea de influență pe mai multe fronturi desfășurată de Rusia și îndreptată împotriva alegerilor americane din 2016, moment în care agențiile de informații și de securitate au fost luate prin surprindere și nu au fost pregătite să reacționeze.

Comandamentul Cibernetic și NSA „contracarează în mod regulat acțiunile unor actori cibernetici străini rău intenționați, inclusiv ale celor care intenționează să interfereze cu procesul nostru democratic”, a declarat generalul Rudd într-un comunicat transmis luni.